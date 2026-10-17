EU abre la puerta a más vuelos desde AIFA y AICM tras quitar restricciones

Tras casi un año de restricciones, Estados Unidos volvió a abrir la puerta para que las aerolíneas mexicanas operen nuevas rutas, incrementen frecuencias y retomen las que tenían y quedaron congeladas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país; esto luego de que el Departamento de Transporte (DOT) reconociera los avances de México en la devolución de horarios de z despegue y aterrizaje (slots) y la modificación de las reglas para su asignación, decisión que celebraron las aerolíneas nacionales.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la negociación es que el Gobierno federal se comprometió a permitir que las aerolíneas de carga del país vecino soliciten nuevamente horarios para operar desde el AICM, pese a que en febrero de 2023 la administración de Andrés Manuel López Obrador ordenó, mediante decreto presidencial, trasladarlas al AIFA, principalmente.

El Dato: Durante el primer semestre de 2026, la carga aérea internacional en México creció 7.1%, al movilizar 433 mil 780.6 toneladas, según cifras de la AFAC.

A través de la Orden 2026-10-8, emitida este 16 de octubre y con efecto inmediato, el DOT dejó sin efecto la disposición 2025-10-13, del 28 de octubre de 2025, la cual el gobierno de Donald Trump había rechazado determinados itinerarios existentes, propuestos y futuros de vuelos desde y hacia EU de aerolíneas mexicanas, al considerar que las medidas adoptadas por México afectaban las condiciones de competencia establecidas en el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015.

Ahora, la autoridad estadounidense reconoció que México atendió suficientemente las preocupaciones que motivaron aquella sanción; no obstante, dejó claro que mantendrá vigentes otras dos órdenes regulatorias para supervisar los itinerarios de las compañías mexicanas y determinadas operaciones chárter.

El 1 de mayo de 2026 ambos gobiernos firmaron un memorándum de consultas en Washington, a través del cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que las compañías estadounidenses que anteriormente operaban servicios exclusivos de carga en el AICM podrían solicitar nuevamente slots. El compromiso también incluyó a las empresas interesadas en iniciar ese tipo de operaciones.

32.9 Por ciento de la carga concentró el AIFA a junio

En la resolución de este viernes, el DOT reconoció expresamente que su contraparte mexicana confirmó la elegibilidad de las aerolíneas estadounidenses para recibir horarios de operación en el aeropuerto capitalino.

Otro avance reconocido por la administración Trump fue la devolución de buena parte de los slots históricos retirados a aerolíneas estadounidenses en el AICM, situación que había generado inconformidad por las condiciones de competencia de compañías de ambos países.

El DOT explicó que los horarios pendientes serán restituidos cuando las empresas de EU estén preparadas para reanudar los vuelos que debieron suspender.

Además, destacó que México realizó consultas con los usuarios del AICM sobre su capacidad operativa y modificó las disposiciones para asignar y administrar los horarios de despegue y aterrizaje.

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartosuro

Entre los cambios identificó la eliminación de la regla de utilización de slots de 85/15, sustituida por el estándar internacional de 80/20, que establece que las aerolíneas deben utilizar al menos 80 por ciento de sus horarios asignados para conservar sus derechos históricos sobre ellos.

También reconoció la eliminación de la cláusula de puntualidad de 15 minutos y el establecimiento de un coordinador independiente de slots dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Hemos determinado que las acciones adoptadas hasta la fecha por el Gobierno de México atienden suficientemente las preocupaciones que motivaron la orden de segunda fase del Departamento”, señaló la autoridad estadounidense.

Al respecto, las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvieron que la determinación es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido en el Memorándum de Consultas de mayo pasado.

Aseguró que desde entonces, México avanzó en los compromisos acordados; por lo que la decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el “diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”.

CELEBRAN AEROLÍNEAS. Tras darse a conocer la decisión, las empresas nacionales, Aeroméxico, Volaris y Viva reconocieron los avances de las negociaciones bilaterales y las nuevas posibilidades para ampliar la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

Aeroméxico informó que la revocación le permitirá evaluar incrementos de frecuencias y nuevos servicios regulares desde el AICM y el AIFA hacia destinos estadounidenses, sujetos al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

La compañía destacó que la resolución le brinda mayor flexibilidad para analizar oportunidades de expansión y reconoció las gestiones de los gobiernos de ambos países.

Volaris señaló que la medida permitirá avanzar en la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y destinos estadounidenses, con mayores alternativas para los pasajeros.

En tanto, Viva indicó que analizará oportunidades para desarrollar nuevas conexiones internacionales, considerando las condiciones operativas y regulatorias correspondientes.

Pasajeros desde y hacia EU ı Foto: Especial

Mientras que la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) consideró que la decisión brinda mayor certidumbre a la industria y favorece el desarrollo de los servicios de pasajeros y carga, así como el turismo, el comercio y la integración económica bilateral.

Es importante recordar que las diferencias entre ambos países se remontan a las decisiones adoptadas desde 2022 para reducir la capacidad del AICM, inicialmente de 61 a 52 operaciones por hora y posteriormente a 43, así como al retiro de horarios a aerolíneas estadounidenses y al traslado obligatorio de los vuelos exclusivos de carga.

Pese al levantamiento de las restricciones, el DOT aclaró que continuará supervisando el cumplimiento de los compromisos asumidos por México.

La Orden 2025-7-11 permanece vigente, por lo que las aerolíneas mexicanas tendrán que continuar con la presentación de sus itinerarios ante la autoridad de EU. Asimismo, la Orden 2025-7-10 mantiene el requisito de obtener autorizaciones específicas para determinadas operaciones chárter con aeronaves de gran tamaño.

Y añadió que dará seguimiento a la aplicación de las nuevas reglas de asignación de slots.