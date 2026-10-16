AIFA y AICM abrirán más vuelos hacia EU tras levantamiento de restricciones

El AIFA y el AICM podrán abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia territorio estadounidense, informó el Gobierno de México.

La decisión tiene efecto inmediato y permite retomar el desarrollo de rutas y frecuencias entre ambos países desde las dos terminales aéreas.

La medida también revoca la Orden 2132, con la que Washington había limitado operaciones existentes, propuestas y futuras de las compañías mexicanas.

COMUNICADO CONJUNTO. "México y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral en materia de aviación".https://t.co/v3sV2KKb0x pic.twitter.com/JJtSQsEV9e — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 16, 2026

De acuerdo con el comunicado del Gobierno mexicano, la resolución deriva de los avances en los compromisos bilaterales y del trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países en materia de aviación.

El proceso de diálogo y cooperación técnica se fortaleció a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026, mediante el cual México asumió compromisos para atender las diferencias entre ambos gobiernos en el sector aéreo.

La administración mexicana señaló que la decisión abre una nueva etapa en la relación bilateral, con énfasis en el diálogo, el respeto a la soberanía y la cooperación institucional, así como en la aplicación de prácticas internacionales para mejorar la seguridad y eficiencia del transporte aéreo.

El Gobierno de México también indicó que mantendrá el trabajo con las autoridades estadounidenses para ampliar la conectividad aérea y generar oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas.

El objetivo, agregó la administración, es consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo, moderno y confiable.

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