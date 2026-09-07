AIFA despega a 4 años como hub de carga

A cuatro años de su apertura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) busca consolidarse como uno de los principales centros logísticos de América Latina, apoyado en el crecimiento de sus operaciones de carga, segmento en el que ya ocupa el primer lugar en México y que le ha permitido ampliar su presencia frente a otras terminales relevantes de la región.

Esta ambición se ve creíble considerando las cifras actuales con la movilización de más de 1.2 millones de toneladas de mercancías y, tan sólo en lo que va de 2026, acumula alrededor de 250 mil toneladas, aunque cifras oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) colocan este número en el acumulado a julio, en 238 mil 558.8 toneladas movilizadas en esa terminal, con una participación de mercado de 32.9 por ciento.

ROMÁN ARTURO VICENCIO ESTRADA, Subdirector de Servicios Comerciales del AIFA ı Foto: Especial

Desde las instalaciones de la terminal, Román Arturo Vicencio Estrada, subdirector de Servicios Comerciales del AIFA señaló a La Razón que las cifras acumuladas en los más de cuatro años que lleva de operación reflejan que han movilizado más de 21 millones de pasajeros; sin embargo, el crecimiento de su negocio de carga lo coloca entre los principales nodos logísticos.

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El Dato: El aumento de pasajeros durante el Mundial también impulsó la terminal FBO del AIFA, para vuelos privados, segmento que permitió el desarrollo de un nuevo modelo.

El peso es todavía mayor cuando se considera únicamente el tráfico internacional. En los primeros siete meses del año pasaron por el Aeropuerto Felipe Ángeles 234 mil 742.9 toneladas de mercancías provenientes o con destino al exterior, 6.8 por ciento más que un año antes y equivalentes a 46 por ciento de toda la carga aérea internacional manejada en México. El volumen supera en más del doble las 113 mil 123.2 toneladas registradas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Nosotros somos el primer lugar en México y hablando de América Latina somos el segundo lugar en transporte de carga. Entonces eso habla del potencial que tiene y justamente de lo que se ha trabajado y lo que representa el proyecto”, afirma Estrada. Sin embargo, sostiene que el potencial aún es amplio, con lo cual su objetivo en la materia se centra en aprovechar la posición geográfica de México y particularmente la cercanía que se tiene con Estados Unidos, lo cual, permitirá aumentar la relevancia del AIFA como punto de entrada y salida de mercancías de la región latinoamericana.

Al hablar de la competencia regional menciona a terminales aéreas como la de São Paulo en Brasil; terminales importantes en Colombia y Chile; sin embargo, reitera que en México la posición geográfica hace natural la exposición que puede alcanzar. “Somos un paso y podemos servir para que toda América Latina también traiga sus operaciones hacia México”, sostuvo.

TORRE DE CONTROL del AIFA, en una imagen de archivo ı Foto: Especial

CARGA DETONA DESARROLLO. El directivo afirmó además que el beneficio de ser el primer aeropuerto de carga del país ya comenzó a extenderse, pues ha comenzado el desarrollo de infraestructura logística que se observa en los alrededores de la terminal aérea, como el Circuito Exterior Mexiquense y en sitios aledaños rumbo al estado de Hidalgo.

“Es algo natural y lógico toda vez que todas las empresas tienen que buscar desarrollar infraestructura para poder posicionar toda la carga que llega. Si hablamos de que somos el primer lugar en carga, hasta cierto punto es bastante congruente que toda esta parte también tenga ese desarrollo, incluso dentro del propio polígono aeroportuario”, explicó.

Al respecto, dijo que el propio Programa Maestro de Desarrollo del aeropuerto contempla nuevos proyectos relacionados con carga en la segunda o tercera fase de expansión y añadió que la infraestructura disponible es uno de los factores a los que el AIFA atribuye el avance de este negocio.

En este sentido comentó que la terminal aérea cuenta con dos pistas en funcionamiento y, a diferencia de otros aeropuertos donde la saturación de vuelos de pasajeros puede llevar las operaciones cargueras hacia horarios nocturnos, en el AIFA los vuelos pueden programarse de acuerdo con las necesidades de las compañías. No obstante, el apetito por movilizar las operaciones de carga también tiene su origen en las facilidades que le otorga el mismo Aeropuerto. El directivo afirmó que cuenta con 18 recintos fiscalizados, la zona aduanera número 50, así como un edificio de servicios, donde las agencias aduanales pueden rentar oficinas.

Las propias aerolíneas de carga, aseguró, han manifestado que se sienten muy cómodas operando desde esta terminal aérea, lo cual se traduce en que actualmente 53 empresas operan desde este sitio. “Tenemos casos de éxito en los cuales han sextuplicado sus operaciones de carga”, destacó.

PLATAFORMA de carga de la terminal en una vista aérea, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Vicencio Estrada refirió que el AIFA funciona como un polo de desarrollo regional, ya que aporta actualmente más de 18 mil empleos directos y 150 mil indirectos generados alrededor del proyecto.

El aeropuerto, añadió, mantiene vínculos con universidades de municipios cercanos y con instituciones del Estado de México e Hidalgo para acercar a los jóvenes al sector. “Somos una cantera para el tema aeronáutico”, agregó.

3 Millones de toneladas anuales, capacidad prevista para la terminal

CRECE FLUJO DE PASAJEROS. Aunque el movimiento de mercancías contrasta con el tamaño que todavía tiene el AIFA en pasajeros, este segmento también mantiene una trayectoria ascendente. Las cifras del directivo explican que a cuatro años de su inauguración, la terminal ha atendido a más de 21 millones de viajeros y para el cierre de 2026 espera haber movilizado a más de 7.7 millones.

La AFAC refiere que en el acumulado de enero a julio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles movilizó 4 millones 338 mil 500 pasajeros, 8.7 por ciento más que los 3 millones 991 mil 100 registrados durante el mismo periodo de 2025 y sólo en julio atendió a 715 mil personas, lo que significó un repunte de 17.9 por ciento a tasa anual.

Con estas cifras, el reto de la terminal aérea ya no se coloca sólo en demostrar la capacidad de la infraestructura, sino en conseguir que más viajeros conozcan la infraestructura aeroportuaria y la elijan sobre otras terminales.

PORCIÓN DEL PASTEL ı Foto: Especial

Esto no es una tarea fácil, pues si bien la infraestructura aeroportuaria cuenta con un amplio espacio para crecer, hoy tiene 40 destinos nacionales y sólo siete internacionales, entre los que se observa Valencia, en Venezuela, Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana; La Habana, en Cuba; así como Cartagena, Bogotá y Medellín, en Colombia; sin embargo, la terminal puede atender a más de 20 millones de pasajeros al año.

Ante esto, el directivo aseguró que no están cruzados de brazos, pues para sumar aún más destinos, representantes de la terminal han participado en encuentros como Routes Americas y Routes World (espacios de networking que reúnen a tomadores de decisiones para establecer nuevas rutas desde terminales aéreas de la región y del mundo), además de realizar acercamientos con aerolíneas mediante road shows en Estados Unidos y Canadá.

4,500 metros mide cada una de las pistas comerciales del AIFA

También se mantienen conversaciones para ampliar la conectividad hacia Sudamérica. “El año pasado ya hay una aerolínea que tenía listas 11 rutas hacia Estados Unidos y ya hemos platicado con Canadá, ya hemos estado en conversación con algunos otros destinos en Sudamérica”, señala Vicencio Estrada.

Sin embargo, reconoció que la decisión final corresponde a las aerolíneas y depende de sus modelos de negocio y de las condiciones de la industria. El aeropuerto, afirma, dispone de capacidad e incentivos para recibir nuevas rutas cuando las compañías decidan establecerlas.

De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo, para 2032 el AIFA prevé alcanzar entre 19.5 y 20 millones de pasajeros anuales, ante esto, consideró que el ritmo actual es congruente con esa trayectoria y permitirá que la expansión ocurra de manera ordenada.

CIUDAD AEROPORTUARIA. La terminal aérea cuenta con otra línea de negocio, de la cual La Razón pudo constatar, ha sido pujante con un número importante de comercios alojados en los pasillos de la terminal. Al respecto, Vicencio Estrada afirmó que más de 70 por ciento de los espacios disponibles ya están ocupados, una oferta que tiene capacidad para atender a más de 15 millones de pasajeros.

El AIFA, aseguró, reporta niveles de satisfacción que han fluctuado entre 89 y 92 por ciento en este rubro, mientras que los espacios comerciales y el consumo realizado por los pasajeros representan aproximadamente 11 por ciento de los ingresos de la terminal respecto a lo registrado el año anterior.

El modelo de ingresos se completa con servicios aeroportuarios y complementarios, entre ellos la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), contratos con aerolíneas y prestadores de servicios y la propia actividad carguera. El directivo aseguró que las tarifas que maneja la terminal son 50 por ciento menores frente a otros aeropuertos del Valle de México, factor que, afirma, termina reflejándose en el precio que pagan los pasajeros.

Pero el proyecto que describe el subdirector va más allá de incrementar pasajeros, vuelos o comercios. La intención es que el AIFA evolucione hacia una ciudad aeroportuaria y se convierta en un destino incluso para quienes no tienen previsto abordar un avión.

La presencia de visitantes que llegan a conocer el aeropuerto o acuden al Museo del Mamut y al Museo de Aviación forma parte de esa transformación, por lo que aseguró que el tren ha ampliado la posibilidad de atraer a habitantes del Estado de México e Hidalgo hacia las instalaciones.