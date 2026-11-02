¿HOY lunes 2 de noviembre abren los bancos por el Día de Muertos en México?

Las sucursales bancarias de México suspendieron actividades este lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de Muertos, de acuerdo con el calendario de días inhábiles establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó en la víspera, que las instituciones bancarias no brindarían atención regular en ventanillas durante esa jornada.

Sin embargo, los usuarios tendrán a su disposición distintas alternativas para realizar operaciones financieras.

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Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este lunes 2 de noviembre. 👉 Conoce el comunicado completo aquí: https://t.co/WUudFKuAub pic.twitter.com/Vyb3k4da9e — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) October 30, 2026

La suspensión está contemplada en las disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué operaciones bancarias estarán disponibles el 2 de noviembre?

Aunque las sucursales tradicionales permanecen cerradas, los clientes podrán utilizar los servicios electrónicos y otros canales de atención que funcionan durante los días inhábiles.

Entre las operaciones disponibles se encuentran:

Cajeros automáticos: retiros de efectivo, consultas de saldo y otros movimientos habilitados.

Aplicaciones móviles y banca por internet: transferencias, consultas de movimientos y pagos de servicios.

Transferencias SPEI: envío y recepción de dinero entre cuentas bancarias, mediante el sistema operado por el Banco de México.

Corresponsales bancarios: depósitos, retiros y pagos en establecimientos autorizados, según el banco y los horarios de cada comercio.

Banca telefónica: consultas y operaciones disponibles conforme a los servicios de cada institución.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los usuarios cuentan con una red nacional de más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios para realizar distintas operaciones sin acudir a una ventanilla tradicional.

Además, las sucursales ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados podrán brindar atención en sus horarios habituales, por lo que se recomienda verificar previamente la disponibilidad de cada establecimiento.

Las sucursales bancarias reanudarán sus actividades habituales el martes 3 de noviembre de 2026, una vez concluido el día inhábil establecido por las autoridades financieras.

En el caso de operaciones que requieran atención presencial, como determinados trámites administrativos, aclaraciones o servicios de ventanilla, los usuarios deberán acudir a una sucursal que permanezca abierta o esperar al siguiente día hábil.

Por otra parte, cuando la fecha límite para realizar determinados pagos de créditos coincida con un día inhábil bancario, la legislación financiera contempla la posibilidad de efectuarlos el siguiente día hábil, conforme a las disposiciones aplicables.

Cabe señalar que, aunque el 2 de noviembre es un día inhábil para las instituciones bancarias, no está considerado como descanso obligatorio general en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades laborales de otros sectores no necesariamente se suspenderán.

De esta manera, quienes necesiten realizar movimientos financieros durante el Día de Muertos podrán utilizar los canales digitales y servicios alternativos, mientras que la atención bancaria habitual se restablecerá el martes 3 de noviembre.

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