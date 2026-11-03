Aclaran que Papa León XIV no visitará a la Virgen de Guadalupe en México sino en Uruguay

El papa León XIV no visitará México durante su próxima gira apostólica por Sudamérica, luego de que surgieran versiones sobre una posible llegada a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, debido a la mención de un templo dedicado a la Virgen durante la presentación de su itinerario.

La confusión se originó debido a que el programa de actividades contempla un encuentro en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, recinto ubicado en el barrio de Casavalle, en Montevideo, Uruguay, y no en el recinto mariano de la capital mexicana.

La precisión fue difundida por la periodista Valentina Alazraki, corresponsal en el Vaticano, quien detalló que el vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el compromiso pastoral anunciado corresponde al templo uruguayo.

🔴 El Vaticano aclaró que la visita del papa León XIV a Nuestra Señora de Guadalupe, mencionada por Montse Alvarado, se refería a una parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe en Casavalle, Uruguay, y no a la Basílica de Guadalupe en México. pic.twitter.com/OgRHUeE5sx — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

¿Por qué surgieron rumores sobre una visita del Papa a México?

Durante la presentación del viaje apostólico, María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, mencionó la inclusión de una actividad en un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, lo que detonó especulaciones sobre un posible viaje del Santo Padre al santuario de la Ciudad de México.

No obstante, la Oficina de Prensa del Vaticano puntualizó los alcances del itinerario para evitar confusiones entre la comunidad católica.

Sin embargo, de acuerdo con la explicación difundida por Valentina Alazraki, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que la actividad contemplada en el itinerario corresponde a la parroquia uruguaya.

¿Cuándo visitará el Papa el templo de Guadalupe en Uruguay?

De acuerdo con el itinerario oficial del Vaticano, León XIV realizará una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Como parte de su estancia en Uruguay, el sábado 7 de noviembre el pontífice tiene programado un encuentro con la realidad social de Casavalle, a las 17:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

¿El papa León XIV visitará México?

Aunque no existe una fecha ni un programa oficial para una visita a México, la periodista Valentina Alazraki señaló que el pontífice tendría interés en conocer el país y acudir a la Basílica de Guadalupe.

La posibilidad de que León XIV visite el santuario mexicano ha generado expectativas entre los fieles, debido a la relevancia que tiene la Virgen de Guadalupe para millones de católicos.

No obstante, hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado una visita del Papa a México.

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MSL