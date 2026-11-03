Renuncia ministro de Transportes de España tras choque de trenes que dejó 69 muertos en Toledo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, anunció su renuncia al cargo, seis días después del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, que dejó 69 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos.

La decisión fue comunicada durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde el funcionario ofreció explicaciones sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre y las condiciones de seguridad de la red ferroviaria española.

Puente justificó su salida al señalar que no podía permanecer al frente del Ministerio después de dos accidentes de esta gravedad registrados en menos de un año. También anunció que renunciará a formar parte de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

#AHORA 🚇🇪🇸 | El ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente, renunció este martes a su cargo tras el accidente de trenes que la semana pasada dejó 69 muertos en Toledo. El alto funcionario, que se había negado a dimitir, admitió que un ministro de… pic.twitter.com/OB3A1qIreR — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) November 3, 2026

¿Por qué renunció Óscar Puente?

Durante su intervención ante los legisladores, el ahora ministro saliente sostuvo que su decisión responde a una cuestión de responsabilidad política, empatía con las víctimas y coherencia frente a las dos tragedias ferroviarias.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, expresó.

El funcionario también aclaró que tomó la decisión después de conocer el accidente de Urda, aunque esperó varios días para hacerla pública mientras atendía las consecuencias del siniestro y las explicaciones que debía ofrecer ante el Congreso.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes en Toledo?

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un tren de Renfe chocó contra otro convoy de la compañía Iryo que se encontraba detenido.

El impacto dejó un saldo de 69 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos, de acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades españolas.

Las primeras explicaciones sobre el siniestro apuntaron a una falla en el sistema de comunicaciones y seguridad ferroviaria, así como a decisiones tomadas desde el centro de control de circulación. Sin embargo, las investigaciones buscan establecer cómo se desarrolló la cadena de acontecimientos que derivó en la colisión.

El accidente de Toledo fue el segundo siniestro ferroviario de gran magnitud registrado en España durante 2026.

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MSL