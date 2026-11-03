El Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, informó este martes la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró la mexicana, al presentar el programa de la gira del Papa León XIV que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

Sin embargo, cuando se le preguntó por una fecha estimada, Montserrat Alvarado solo dijo que llegado el momento, hará el anuncio.

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La visita no ocurriría este año, se prevé.

La semana pasada el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, dijo en un encuentro con la prensa extranjera que el papa irá Estados Unidos “en un futuro no lejano” y que en esa ocasión quiere hacer una etapa en México para visitar el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe.

Durante la presentación del programa de la visita de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que no están previstas “indicaciones sanitarias especiales” para el pontífice, a quien el 13 de octubre le fue extirpado un tumor maligno del pulmón derecho.

“Tras la operación de las pasadas semanas para la remoción de un adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer), no están previstas precauciones especiales respecto a lo que sucede normalmente” para Francis Robert Prevost, precisó Bruni.

🚨#ÚLTIMAHORA | ✝️ Este martes, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado, informó que el Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México.https://t.co/7dgG0ZZY7O pic.twitter.com/NXx8H9CbM3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 3, 2026

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FGR