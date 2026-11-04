Regulación de celulares en planteles escolares fortalece la atención y fomenta la lectura: Mario Delgado

Durante el arranque de las Jornadas Nacionales “Apaga el celular, Enciende tu imaginación” y la de Lectura, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de este martes 3 de noviembre, entran en vigor en todo el país los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos públicos y privados, con el propósito de favorecer la concentración de niñas, niños y adolescentes durante las clases y promover hábitos que contribuyan a su desarrollo integral.

“Esta medida es el resultado del debate abierto por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a maestras y maestros, enfocado en el impacto de la tecnología en las aulas. El objetivo es muy claro: proteger el bienestar y desarrollo integral de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, expresó

En presencia de la titular del Ejecutivo Federal, durante un encuentro con la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, institución con una amplia trayectoria en la historia educativa del país, el titular de la SEP explicó que en educación primaria y secundaria no se permitirá el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, para propiciar que las y los estudiantes aprovechen estos espacios en actividades recreativas y de aprendizaje.

Respecto de los demás niveles educativos, precisó que en educación media superior cada plantel establecerá, mediante acuerdos con su comunidad, las reglas para el uso de dispositivos, mientras que en educación superior se aplicarán los lineamientos correspondientes, con el objetivo de promover un aprovechamiento responsable de la tecnología y desarrollar el pensamiento crítico de las y los estudiantes.

Mario Delgado resaltó que la regulación no busca alejar a las nuevas generaciones de las herramientas digitales, sino impulsar un uso consciente, crítico y adecuado a cada contexto educativo. En ese sentido, enfatizó que la escuela debe ser un espacio para aprender, dialogar, descubrir intereses y desarrollar capacidades, donde la tecnología sea un recurso para el aprendizaje y no un factor que distraiga o limite la atención.

Como parte de la Jornada Nacional de Lectura, Mario Delgado destacó la importancia de acercar alternativas que despierten el interés de las y los alumnos, por lo que, a nombre de la Presidenta de México, se entregó a la comunidad escolar una minibiblioteca con diversos títulos para fomentar la lectura, el intercambio de libros y la recomendación de obras entre compañeras y compañeros. Subrayó que leer permite descubrir nuevas historias, desarrollar la imaginación y ampliar conocimientos, sin depender de los contenidos que ofrecen los algoritmos digitales.

El secretario señaló que también se busca recuperar los juegos tradicionales durante el recreo, como la rayuela, el resorte, saltar la cuerda, el avioncito, los encantados y el trompo, actividades que permiten a niñas, niños y adolescentes divertirse, ejercitarse y compartir con sus compañeros. Anunció que la SEP impulsará jornadas escolares para promover estas formas de entretenimiento y demostrar que existen muchas maneras de disfrutar el tiempo libre sin depender de un teléfono celular.

Finalmente, informó a la jefa del Ejecutivo Federal que concluyó el concurso nacional de calaveritas literarias, en el que participaron niñas y niños que, en lugar de utilizar sus celulares, dedicaron tiempo a escribir sobre los héroes nacionales, como parte de las actividades que impulsa la SEP para fortalecer la creatividad, la lectura y la imaginación. “Apagamos el celular y encendemos la imaginación”, expresó.

Al concluir el encuentro con la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó, junto con estudiantes, docentes y directivos, un fragmento del libro Canek. Historia y leyenda de un héroe maya, de Ermilo Abreu Gómez.

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FGR