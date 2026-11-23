Un papá defiende a su hija y a su esposa y lo llaman Padre Ley

Un video se volvió viral en redes sociales, en el que un hombre fue apodado “Padre Ley” por la forma en la que defendió a su esposa y a su hija de la agresión de su yerno.

Todo sucedió en Brasil, cuando un joven fue captado en video agrediendo a dos mujeres, una que presuntamente era su novia y la otra era su suegra.

¿De qué se trata el video del Padre Ley que defiende a su esposa y a su hija?

En las imágenes se puede ver que el sujeto encara a las dos mujeres, a la que era su pareja la golpeó en la cara y la aventó contra un automóvil, cuando la mamá de ésta intervino el joven volvió a encarar a las mujeres y ahora golpeó a la que era su suegra en la cara.

En otra parte del video se puede ver que el papá de la joven mujer intervenir para defender a ambas mujeres que son su hija y su esposa.

Una joven y su mamá fueron golpeadas por el novio de la chica ı Foto: Redes sociales

El hombre recibió una llamada de auxilio en la que las dos mujeres le contaron que fueron agredidas por el novio.

Al llegar al lugar, el padre confrontó físicamente a su yerno con el propósito de detener la presunta agresión y poner a salvo a sus familiares.

En los videos de las cámaras de seguridad se puede ver que el papá llegó enfurecido a defender a su familia y se lanzó contra el joven, lo tiró al suelo y lo empezó a golpear.

El señor se levantó del piso y lo pateó, en ese momento varias personas se empezaron a acercar para ver qué es lo que estaba pasando.

Las autoridades intervinieron en el caso para verificar los hechos y atender a las personas que resultaron lesionadas por la agresión.

Un padre defendió a su esposa y a su hija y lo llamaron Padre Ley ı Foto: Redes sociales

El video desató opiniones divididas entre los usuarios de Internet, pero algunos usuarios bautizaron al papá como Padre Ley por haber ido a defender a su hija tras haber vivido una situación de agresión por parte de su pareja. Otros usuarios opinaron sobre los límites de la defensa familiar y la justicia por mano propia.

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