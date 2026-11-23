Un video se volvió viral en redes sociales, en el que un hombre fue apodado “Padre Ley” por la forma en la que defendió a su esposa y a su hija de la agresión de su yerno.
Todo sucedió en Brasil, cuando un joven fue captado en video agrediendo a dos mujeres, una que presuntamente era su novia y la otra era su suegra.
¿De qué se trata el video del Padre Ley que defiende a su esposa y a su hija?
En las imágenes se puede ver que el sujeto encara a las dos mujeres, a la que era su pareja la golpeó en la cara y la aventó contra un automóvil, cuando la mamá de ésta intervino el joven volvió a encarar a las mujeres y ahora golpeó a la que era su suegra en la cara.
En otra parte del video se puede ver que el papá de la joven mujer intervenir para defender a ambas mujeres que son su hija y su esposa.
El hombre recibió una llamada de auxilio en la que las dos mujeres le contaron que fueron agredidas por el novio.
Al llegar al lugar, el padre confrontó físicamente a su yerno con el propósito de detener la presunta agresión y poner a salvo a sus familiares.
En los videos de las cámaras de seguridad se puede ver que el papá llegó enfurecido a defender a su familia y se lanzó contra el joven, lo tiró al suelo y lo empezó a golpear.
El señor se levantó del piso y lo pateó, en ese momento varias personas se empezaron a acercar para ver qué es lo que estaba pasando.
Las autoridades intervinieron en el caso para verificar los hechos y atender a las personas que resultaron lesionadas por la agresión.
El video desató opiniones divididas entre los usuarios de Internet, pero algunos usuarios bautizaron al papá como Padre Ley por haber ido a defender a su hija tras haber vivido una situación de agresión por parte de su pareja. Otros usuarios opinaron sobre los límites de la defensa familiar y la justicia por mano propia.
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