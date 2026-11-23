Iván Miers, un futbolista argentino murió en la tarde de este viernes, después de ser alcanzado por un rayo durante un entrenamiento en Formosa, donde el club Sportivo Patria se preparaba para disputar una final por el acceso al Torneo Argentino.

En su cuenta de Instagram, publicaron una imagen donde informaban sobre el novenario para el deportista y extendieron la invitación a sus seguidores. “Te invitamos a acompañarnos a rezar por su descanso eterno”, decía el mensaje.

Así murió Iván Miers

El episodio ocurrió al arranque de un partido amistoso con futbolistas de varios clubes locales, mientras que Iván Miers se preparaba para entrar a la cancha y una descarga cayó entre él y otro jugador, Juan Romero.

Algunos jugadores se desvanecieron, mientras sus compañeros trasladaron de urgencia a los dos futbolistas en vehículos particulares hacia el Hospital Central de Formosa. Romero reaccionó durante el traslado y permanecía internado bajo estado reservado y fuera de peligro.

De acuerdo con el director técnico de Sportivo Patria, Juan Carlos Hermosí, Miers recibió primeros auxilios en el predio y fue internado en Terapia Intensiva, pero murió horas después.

Sportivo Patria difundió un mensaje tras conocerse el fallecimiento: “Acompañamos de corazón a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. No hay palabras para expresar tanta tristeza. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras fuerzas a todos sus seres queridos”.

Recientemente, el deportista estuvo en Silvio Pellico, de la Liga Villamariense, de Córdoba, como refuerzo para el Torneo Regional y en donde había convertido varios goles.

También jugó en San Martín, San Lorenzo, Villa del Rosario y otros clubes fuera de Formosa. Y se encontraba en esa provincia para colaborar con la preparación del Decano, como se lo conoce a Sportivo Patria.

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