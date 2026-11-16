La Noche de las Estrellas 2026 reúne a más de 70 mil personas en plazas públicas, universidades y museos de 30 entidades del país mediante telescopios y talleres interactivos.

La Noche de las Estrellas 2026 reúne a más de 70 mil personas en plazas públicas, universidades y museos de 30 entidades del país. Esta fiesta de divulgación científica acerca la astronomía a las familias mexicanas mediante telescopios, talleres interactivos y conferencias magistrales.

La organización del evento despliega 124 puntos de observación en México, sumados a cuatro sedes internacionales en Colombia, Guatemala y Costa Rica. Las Islas de Ciudad Universitaria, en la capital del país, funcionan como el núcleo principal al instalar más de 200 telescopios y 68 carpas temáticas.

En Puebla, una de las entidades con mayor respuesta ciudadana, 25 sedes reciben a miles de visitantes. Tan solo en San Andrés Cholula se organizan 80 talleres, 11 conferencias y la operación de 150 telescopios. En tanto, Jalisco suma actividades en la Universidad de Guadalajara, mientras que en Hidalgo el Museo El Rehilete convoca a aficionados.

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Durante la jornada comunitaria, la agrupación Obsidiana: Ciencia y Cultura por México reúne a más de 1,000 participantes en un taller práctico de nanosatélites. Niñas, niños y jóvenes construyen modelos a escala para simular su vuelo con globos de helio, además de visitar el Museo Itinerante MIOS, coordinado con la Embajada de Francia.

“Deseamos que quienes miran por primera vez a través de un telescopio encuentren nuevas razones para seguir descubriendo la ciencia”, destaca Lamán Carranza, director general de Obsidiana, al agradecer el trabajo de voluntarios e investigadores durante la inauguración nacional del encuentro.

El programa académico incluye la participación del astrónomo francés Bruno Monflier, gestor de la iniciativa surgida hace 36 años en Francia, así como del investigador mexicano Luis Felipe Rodríguez, quien expone la relevancia de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno a 75 años de su descubrimiento.

El evento rinde homenaje a Paris Pişmiş en los 115 años de su nacimiento por sus aportaciones a la astronomía nacional. Asimismo, conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, los 475 años de la fundación de la Universidad de México y dos décadas de la redefinición de Plutón.

Un espectáculo de drones ilumina el cielo sobre Ciudad Universitaria al cierre de las actividades, ofreciendo un remate visual a los asistentes tras una jornada completa de divulgación científica.

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JVR