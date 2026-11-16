Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 17 y 18 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.

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Frutas y verduras

Plátano Chiapas: $13.50 el kilo

Aguacate Hass en malla: $17.50 el kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $29.50 el kilo

Limón sin semilla: $15.50 el kilo

Naranja Paramount: $42.50 el kilo

Pera Asiática: $59.90 el kilo

Pimiento verde: $59.00 el kilo

Plátano macho: $29.50 el kilo

Toronja importada: $42.50 el kilo

Uva roja sin semilla: $59.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carne y mariscos

Queso La Villita: 20% de bonificación

Pechuga natural y jamón empacado de pavo o pierna: 20% de bonificación

Queso de puerco y mortadela: 20% de bonificación

Milanesa de cerdo: $104.00 el kilo

Milanesa de pollo: $169.00 el kilo

Pechuga de pollo fresco corte americano: $89.90 el kilo

Filete de Basa blanco: $72.00 el kilo

Motocicleta Italika Roja: $18,999

Motoneta Italika Blanca: $21,999

Bicis y motos eléctricas de la marca LM: 30% de descuento

Pantalla Daewoo 75″ Frameless 4K Roku: $9,990

Pantalla JVC 43″ Roku: $3,490

Pantalla Sansui 50″ Web.OS 4K: $4,990

Estufa capelo Koblenz 30″ negra: $8,790

Estufa capelo Kblenz 76 cm: $8,990

Estufa Midea 20″ negra: $4,690

Refrigerador continental 9 p3 plata: $6,990

Refrigerador Midea 12 p3 negro: $11,490

Refrigerador Westinghouse: $5,990

Whisky Johnnie Walker Red Label 700ml: $269.00

Whisky Buchanan’s 12 750 ml: $572.00

Tequila Don Julio añejo cristalino: $724.00

Vodka Smirnoff Red Spicy 750ml: $176.00

Whisky Black and White 700ml: $639.00

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