Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 17 y 18 de noviembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
Frutas y verduras
- Plátano Chiapas: $13.50 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $17.50 el kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $29.50 el kilo
- Limón sin semilla: $15.50 el kilo
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Pera Asiática: $59.90 el kilo
- Pimiento verde: $59.00 el kilo
- Plátano macho: $29.50 el kilo
- Toronja importada: $42.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $59.90 el kilo
Carne y mariscos
- Queso La Villita: 20% de bonificación
- Pechuga natural y jamón empacado de pavo o pierna: 20% de bonificación
- Queso de puerco y mortadela: 20% de bonificación
- Milanesa de cerdo: $104.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $169.00 el kilo
- Pechuga de pollo fresco corte americano: $89.90 el kilo
- Filete de Basa blanco: $72.00 el kilo
- Motocicleta Italika Roja: $18,999
- Motoneta Italika Blanca: $21,999
- Bicis y motos eléctricas de la marca LM: 30% de descuento
- Pantalla Daewoo 75″ Frameless 4K Roku: $9,990
- Pantalla JVC 43″ Roku: $3,490
- Pantalla Sansui 50″ Web.OS 4K: $4,990
- Estufa capelo Koblenz 30″ negra: $8,790
- Estufa capelo Kblenz 76 cm: $8,990
- Estufa Midea 20″ negra: $4,690
- Refrigerador continental 9 p3 plata: $6,990
- Refrigerador Midea 12 p3 negro: $11,490
- Refrigerador Westinghouse: $5,990
- Whisky Johnnie Walker Red Label 700ml: $269.00
- Whisky Buchanan’s 12 750 ml: $572.00
- Tequila Don Julio añejo cristalino: $724.00
- Vodka Smirnoff Red Spicy 750ml: $176.00
- Whisky Black and White 700ml: $639.00
Te puede interesar:
- Estos son los puntos de cierre de carreteras el 17 de noviembre
- Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 17 de noviembre
- Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 17 y 18 de noviembre
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
TE RECOMENDAMOS:
Divulgación científica