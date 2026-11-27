La primera nevada de la temporada sorprendió este viernes 27 de noviembre en el Estado de México, luego de que la cima del volcán Xocotépetl, también conocido como cerro de Jocotitlán, comenzara a cubrirse de blanco por las condiciones meteorológicas provocadas por la primera tormenta invernal.

La caída de nieve se reportó poco antes de las 17:00 horas, cuando operadores del cerro compartieron imágenes y videos en redes sociales en los que se observa la presencia de nieve sobre la parte alta de la montaña.

A través de estas publicaciones también alertaron sobre las condiciones extremas que prevalecen en la zona y recomendaron a los visitantes no intentar subir debido al frío y los riesgos que representa el mal tiempo.

¿Por qué cayó nieve en el Xocotépetl?

Este fenómeno ocurre durante el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, que provoca un marcado descenso de temperaturas, lluvias y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se previó la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del Estado de México, principalmente en aquellas que se encuentran por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

El organismo también pronosticó lluvias intensas en el oeste y suroeste de la entidad, además de condiciones de ambiente muy frío en las zonas altas.

Piden evitar subir al cerro de Jocotitlán

Ante las condiciones registradas en la cima del Xocotépetl, los operadores de la zona recomendaron no realizar ascensos, debido a que el frío, la neblina y las condiciones del terreno pueden representar un riesgo para quienes intenten llegar a la parte más alta.

El pronóstico del SMN indica que las bajas temperaturas y la posibilidad de nieve o aguanieve continuarán durante el fin de semana en las zonas montañosas del centro del país.

Por ello, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos de Protección Civil y evitar visitar zonas de montaña cuando existan condiciones meteorológicas adversas.

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MSL