La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que fue detenido otro implicado en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan.

A través de un breve mensaje en su perfil de X, la Fiscalía estatal informó que la detención ocurrió en el estado de Michoacán, tras un operativo en coordinación con autoridades federales, particularmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

🤝 La detención fue resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



📑 Más información en breve. (2-2) — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 28, 2026

Al cierre de esta nota, la Fiscalía estatal no ha brindado más detalles de la identidad del nuevo detenido, ni de cómo habría sido su participación en el caso.

De acuerdo con información recuperada por el diario Milenio, el detenido fue identificado como Sergio Javier “N”. Fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco y, posteriormente, trasladado al complejo carcelario de Puente Grande, donde quedará en espera de la definición de su situación jurídica.

Segundo detenido por feminicidio de Valeria Márquez

La detención informada este viernes sería la segunda por el feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025, en Zapopan, Jalisco.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Sergio Javier ‘N’, presunto segundo implicado en el caso de Valeria Márquez, fue arrestado en Michoacán y ya ha sido trasladado a Puente Grande.



📸 Luis Angel Pedraza



Toda la información, aquí: https://t.co/1lomEFpaPP pic.twitter.com/ta9pI2JSIo — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) November 28, 2026

El 1 de agosto de este año fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de la creadora de contenido.

De acuerdo con lo informado en ese momento por la Fiscalía estatal, Iván Martín “N” fue detenido “debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima”, si bien no definió cuál fue su rol en este caso.

Otra persona a quien se le involucra con el caso y también fue detenida es Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, quien fue capturado el 30 de julio como resultado de un operativo federal.

⭕ Vinculan con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez a Ramón Ángel “N”, alias el ‘R1’, detenido tras ser identificado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo https://t.co/l6I8F5szUL — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 1, 2026

A “El R1”, presunto líder criminal de alto nivel en la zona de Tierra Caliente, se le identifica como supuesto autor intelectual junto con su hijo Francisco del feminicidio de Valeria Márquez.

No obstante, su presunta participación en este hecho no fue el único delito por el que se le detuvo, pues también está relacionado con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Días después de la detención de “El R1”, el titular de la SSPC explicó la relación entre “El R1” y el feminicidio de Valeria Márquez.

“Esta célula criminal [de ‘El R1’] habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Hecho relacionado con Francisco N, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel ‘N’”, explicó García Harfuch.

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