¿Quién es Ramón Álvarez Ayala, ‘El R1’, detenido como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo?

Esto se sabe de Ramón Álvarez Ayala, ‘El R1’, detenido por el homicidio de Carlos Manzo.

El homicidio de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, causó conmoción no solo en el estado sino a nivel nacional, debido a su perfil. Tras meses de investigaciones, se ha logrado la detención de 31 personas, entre ellas “El R1”, identificado como presunto autor intelectual.

Carlos Manzo se definía como un personaje “incómodo” para Michoacán, pues no solo rechazaba los partidos políticos tradicionales, sino que prometía actuar con firmeza y mano dura contra el crimen organizado, con alta presencia en el estado.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Por ello, las investigaciones y detenciones apuntaron a varios operadores clave, entre escoltas, exfuncionarios del ayuntamiento de Uruapan y otros. Ahora, con la detención del “R1”, el caso parece estar llegando a un punto culmen. Pero ¿quién es “El R1” y por qué es importante?

¿Quién es Ramón Álvarez Ayala, “El R1”?

Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1” o “El Moncho”, es un operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más grandes de México, con fuerte presencia en Tierra Caliente, que incluye al estado de Michoacán.

"El R1", tras ser detenido por autoridades federales en Jalisco. ı Foto: Especial

“El R1” es considerado un operador táctico de alto nivel, jefe de plaza y comandante de células de choque del CJNG. Sus operaciones se han concentrado históricamente en el triángulo estratégico de Jalisco, Michoacán y Colima.

Es hermano de Rafael Álvarez Ayala (“El R2”). Ambos han encabezado la facción armada conocida internamente como “Los R’s”, subordinada directamente a la cúpula del cártel, la cual, a su vez, estaba encabezada históricamente por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Erick Valencia Salazar, “El 85”.

“El R1” había sido detenido en 2012

Ramón Álvarez Ayala, “El R1” cobró notoriedad nacional en agosto de 2012, cuando fue detenido por el Ejército Mexicano (entonces Sedena, ahora Defensa) durante un operativo en la zona metropolitana de Guadalajara.

Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre del año pasado. ı Foto: Redes Sociales

Su captura en 2012 desencadenó una oleada masiva de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos tanto en Jalisco como en municipios colindantes de Michoacán, medida utilizada por el CJNG para obstaculizar el repliegue de las fuerzas federales.

A lo largo de los años, “El R1” permaneció en el radar de las áreas de inteligencia de la Defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los principales generadores de violencia en la franja colindante entre Jalisco y la Tierra Caliente / Meseta Purépecha de Michoacán.

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