Uso de uniformes e insignias oficiales en escuelas militarizadas, está prohibido: Ricardo Trevilla Trejo

El Secretario de la Defensa, en la Mañanera de Sheinbaum.

El uso de uniformes e insignias parecidas o iguales a las de alguna corporación de las Fuerzas Armadas, por parte de las escuelas militarizadas está prohibido, advirtió el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Consultado durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre las disposiciones al respecto, con motivo de la suspensión que se ordenó para todos estos planteles a raíz de la muerte de una joven dentro de estas instalaciones, el general confirmó que sí se cuenta con disposiciones dentro del Código Penal Federal que prohíben el uso de trajes y demás aditamentos propios de las Fuerzas Armadas.

“Sí hay una disposición y está en el Código Penal Federal un artículo en donde se prohíbe que se utilicen uniformes, insignias, grados”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Rector acepta recomendaciones de Comisión Técnica UNAM aplicará examen de control presencial tras detectar irregularidades en admisión 2026

Recordó que, recientemente, la Defensa Nacional se puso en contacto con un plantel en Puebla, donde se utilizaban uniformes parecidos a los de cadetes, por lo que se envió una carta para hacerle saber a la escuela que estaba incurriendo en un acto ilegal.

Para ese caso se entabló comunicación a fin de asesorar al plantel.

Trevilla Trejo recordó que en 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron diferentes ordenamientos, leyes, reglamentos del Servicio Militar Nacional y en aquel entonces también se instruyó en la Secretaría de Defensa Nacional para que supervisara los programas de estudios de algunas escuelas militarizadas.

No obstante, para 2008 se emitió un nuevo decreto con el que se derogaron aquellas disposiciones y la Defensa dejó de tener relación con este tipo de planteles.

Esta semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas suspender todos los planteles militarizados, ya que no existe ninguna disposición legal que permita su operación.

La medida fue tomada a raíz de la muerte de la joven Dafne Zapata, de apenas 13 años, cuyo cuerpo sin vida fue entregado a su familia después de asistir a un curso en un plantel militarizado en Tamaulipas.

El caso se encuentra bajo investigación con el protocolo de feminicidio y a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que hasta ahora ha cumplimentado la aprehensión de tres presuntos responsables en la muerte de la adolescente.

Te puede interesar:

- Capturan al R1, lo señalan como asesino intelectual de Carlos Manzo

- Anuncian 2 mmdp a estrategia contra sargazo en Q. Roo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR