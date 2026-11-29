Guadalajara, Jalisco. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo participación en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2026 con el seminario “Detrás de las sentencias: razones y soluciones”, espacio en el que ministras y ministros conversaron sobre las razones que sustentan sus decisiones en el Pleno.

La mesa estuvo conformada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf; el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía y el Director General de Plural TV, Mardonio Carballo Manuel.

Durante su participación, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la Suprema Corte se ha distinguido por ser un Tribunal Constitucional innovador en el reconocimiento y tutela de los Derechos Humanos, con interpretaciones que acogen los principios dispuestos en el artículo primero de la Constitución.

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Sin embargo, reconoció que la renovación que trajo consigo la Reforma Constitucional de 2024 en materia del Poder Judicial, está transformando el sistema judicial y la forma de impartir justicia, con una visión más amplia para garantizar de manera efectiva el acceso a la justicia de todas las personas, sin ningún sesgo, sin discriminación, procurando la plena eficacia a los derechos humanos.

“A los juzgadores nos interesa la impartición de justicia para todas y todos, pero en especial para los grupos vulnerables: los indígenas, las personas con alguna discapacidad, niñas, niños, adolescentes, mujeres que se encuentran en situación de desventaja” enfatizó la ministra.

Atendiendo a estas características, Esquivel Mossa se refirió específicamente a un asunto en el que fue ponente y que aporta a la tutela de los derechos de las mujeres. Se trata del amparo en revisión 499/2024 que protegió la libertad religiosa de una mujer a quien le negaron el pasaporte por llevar hiyab, aunque su rostro era visible.

De acuerdo con la ministra Esquivel, esta sentencia muestra por qué importa juzgar con perspectiva de género, ya que Pleno reconoció el efecto discriminatorio de un requisito que parecía neutral. Por ello, dijo, el compromiso de ministras y ministros con los Derechos Humanos es absoluto.

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FGR