Claudia y el ranking de presidentes de AL

Y en medio de ajustes provocados por el péndulo político en América Latina, nos piden no perder de vista que Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, es quien tiene mayores niveles de aprobación en la región. El más reciente reporte de CBG Global Data, firma internacional de investigación en opinión pública y análisis político, coloca en el primer lugar de su ranking de octubre a la mandataria mexicana con 69.3 por ciento de aprobación, lo que da cuenta, además, de que su percepción positiva aumentó en tres puntos porcentuales respecto a los datos de septiembre. Es seguida por un pelotón conformado mayoritariamente por mandatarios de derecha, como Nayib Bukele, de El Salvador, con 68.3 por ciento; por Luis Abinader (único con Sheinbaum, que también camina por el lado de las corrientes progresistas), de República Dominicana, con 51.9 por ciento; Laura Fernández, de Costa Rica, con 51.0 por ciento y Daniel Noboa, de Ecuador, con 47.5 por ciento. Ahí los datos.