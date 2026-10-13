Encuesta “de a deveras”

Comentan que el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, sigue sin dar por cerradas las cuentas de las coordinaciones que Morena ha asignado ya rumbo a las 17 gubernaturas en juego el próximo año. El legislador dijo ayer que respeta el proceso interno del guinda; sin embargo, pidió que después venga oootra encuesta, una “definitiva”, por lo menos en cuatro entidades donde el partido de la estrella tiene sus propias apuestas. Ya entrado en gastos, planteó que ese sondeo se realice sin el control exclusivo del morenismo. Y, por nombres, no paró: Raúl Morón, en Michoacán; Joel Padilla, en Colima; Geovanna Bañuelos, en Zacatecas, y Jesús Elizondo, en Nuevo León. Pero si no hay acuerdo, tampoco pasa nada, según dejó ver: el PT puede competir sin Morena, por lo que conservar la coalición dependerá del guinda. Por si faltaba presión acusó, como ya lo hizo su líder Alberto Anaya, un desplazamiento del oficialismo hacia el centro-derecha y reivindicó al PT como la izquierda “de a deveras”. Tsss.