Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 12 de octubre 2026?

Los deportistas de Exatlón México se disputan el territorio: la aclamada Villa 360, que es el mejor lugar para descansar y recuperarse de las intensas competencias de la semana.

Previo al juego estelar por la Villa 360, los atletas van a competir por la ventaja, la cual les da beneficios de cara al domingo de eliminación, cabe recordar que esta semana son los hombres los que están en riesgo de salir eliminados, por lo que necesitan dar su máximo esfuerzo en la tabla de rendimiento para evitar pelear por su permanencia.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo azul, el cual podría recuperar esta estancia de descanso, después de varias semanas de permanecer en las barracas metálicas.

Sin embargo, los seguidores del reality show tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas rojos están impactados por la salida de Ella Bucio, que si bien ella no fue la eliminada oficial del domingo tuvo que abandonar la competencia por una fuerte lesión que le llevará varias semanas de recuperación.

Este lunes los azules recibirán al refuerzo que llegará a sustituir a Natalia, quien fue la eliminada del domingo. Entre los nombres que circulan está el de Evelyn Guijarro.

Por otro lado, los participantes del equipo rojo también van a recibir a una atleta para suplir la ausencia de Ella Bucio, el nombre que más suena como reemplazo es el de Dinamom, Nataly Gutiérrez.

Los atletas azules están hartos de estar en las barracas así que saldrán a dar su mejor esfuerzo por arrebatarle a los rojos el territorio.

Te puede interesar: