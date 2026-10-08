Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 8 de octubre 2026?

Conoce al ganador de Exatlón México de la Villa 360 de hoy 8 de octubre

Los atletas de Exatlón México vuelven a los circuitos para competir por la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los deportistas.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar se realiza un juego previo que es la Zona de Peligro, en la que se define a una atleta para que esté instalada en el duelo de eliminación del domingo, cabe recordar que esta semana son las mujeres las que están en riesgo de abandonar el programa.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, no hay información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de esta noche para conocer al verdadero ganador de la competencia.

Los rojos salen a defender la Villa, mientras que los azules quieren arrebatarla, ninguno de los dos equipos quiere estar fuera de ella.

"El miedo no siempre es una advertencia, es una brújula, porque cuanto más grande es la puerta, más resistencia sentimos al cruzarla". Con ese mensaje es como Rosique recibe a las mujeres al examen individual. 🔴🔥🔵 #PorLaBatalla#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉… pic.twitter.com/TebF6RLX7T — Exatlón México (@ExatlonMx) October 9, 2026

¿Qué pasó hoy en Exatlón México?

Los rojos y los azules continúan con su rivalidad a todo lo que da, los deportistas saben que tienen que dejar todo en la pista con tal de tener el mejor lugar de descanso.

Por otra parte, los participantes del programa y el público se preocupó por Ella Bucio, quien sufrió un accidente en la competencia.

Los deportistas se preparan para la eliminación del domingo, cabe recordar que este miércoles se llevó a cabo la Supervivencia, de la cual los rojos salieron victoriosos, por lo que se espera que nuevamente la escuadra escarlata siga manteniendo su nivel arriba quedándose con la Villa, pero muchos de los rumores afirman que serán los azules los que tendrán el privilegio de descansar en la antes Fortaleza.

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