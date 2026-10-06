¿Quién es María Gelvis ‘La Favorita’, la influencer del video viral de ‘El Agropecuario’ y cuál es su edad?

El video viral de Juan David Tejada ‘El Agropecuario’ con La Favorita ha hecho que muchos quieran saber más sobre los creadores de contenido detrás de las publicaciones que han dominado las tendencias recientemente.

Y es que ambos han aparecido juntos en sus redes sociales oficiales, desatando rumors de romance, a la par que promocionaban el debut del ex esposo de Aída Victoria Merlano en el contenido para adultos de mano de la joven modelo de OnlyFans.

¿Quién es María Gelvis ‘La Favorita?

María Gelvis es el nombre real de la creadora de contenido para adultos conocida como La Favorita por muchos. La modelo colombiana tiene 25 años de edad y se ha consolidado como una de las más reconocidas en la industria del entretenimiento +18 en Colombia.

Además, en su cuenta de Instagram cuenta con 694 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene 1.8 millones de contenido, replicando contenido en colaboraciones con diversas personalidades pero también realizando bailes frente a cámara y hablando de su vida.

Ha sido ella quien se ha dedicado a comparti más contenido en el que aparece acompañada por ‘El Agropecuario’ en situaciones que han hecho que muchos seguidores se pregunten si su relación va más allá de una colaboración.

Antes del anuncio de la colaboración, la creadora de contenido habría comenzado a aparecer de manera recurrente junto al empresario en transmisiones en vivo y diferentes publicaciones en redes sociales.

Este martes se reportó que arios clips de momentos en los que Tejada mantiene relaciones sexuales con María fueron exhibidos en plataformas como X, además de que se convirtieron en ganchos para incentivar al público a oprimir links de dudosa procedencia.

Es importante mencionar que el contenido para adultos filtrado es considerado como una falta a la privacidad, sobre todo si ninguno de los involucrados lo publicó en redes sociales tradicionales.

En ese sentido, el contenido para adultos de los creadores de OnlyFans debería estar limitado a plataformas donde hayan consentido su publicación, como sería el caso de la cuenta de OnlyFans de La Favorita, el cual es un servicio de pago.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental, por lo que las versiones sobre un posible noviazgo permanecen en el terreno de las especulaciones.

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