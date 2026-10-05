Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de octubre 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a la competencia luego de la eliminación del domingo y ahora se disputan el territorio, o sea, la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse de todas las competencias.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar se llevará a cabo un juego por la ventaja que les dará un beneficio a los ganadores para el final de la semana en la eliminación del domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual seguiría manteniendo el territorio en su poder, sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¡Arrancamos con todo la semana 7 de Exatlón México! 🔥 Prepara tus emociones para una batalla llena de adrenalina en busca de la Ventaja y por el premio más anhelado, La Villa 360. 🔥🏡#ExatlónMéxico, Lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥… pic.twitter.com/9UAn4c3mod — Exatlón México (@ExatlonMx) October 5, 2026

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas van a salir a dar su mejor esfuerzo por el territorio, ya que la competencia por la Villa 360 se llevará a cabo en el circuito de Pixels.

El juego se pondrá intenso, ya que los deportistas van a salir a dar su mejor esfuerzo para buscar quedarse con la recompensa de hoy.

Por otra parte, los rojos se ven un poco cabizbajos, luego de la eliminación de Pablo, aunque en un principio se dijo que Hugo, del equipo azul se iba, el juego dio un cambio de última hora y los rojos despidieron a uno de los suyos, con esto, la escuadra celeste rompe la racha de cuatro de sus integrantes eliminados.

Por otra parte, Adrián Leo y Heliud Pulido, los dos capitanes de los equipos tuvieron una llamada en la que trataron de limar sus diferencias, pero al parecer no hubo un gran avance entre los dos líderes de las escuadras.

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