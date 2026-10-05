Tunden a La Venenito por comentarios gordofóbicos y burlas en podcast | VIDEO

Tunden a La Venenito por comentarios gordofóbicos y burlas en podcast

Melanie Gonzaga ‘La Venenito’ se volvió el centro de la conversación en redes sociales tras el lanzamiento de un nuevo episodio en el podcast ‘La Mesa del Tijereo’, donde hizo comentarios que muchos tacharon de polémicos.

Durante la conversación con las creadoras de contenido que conducen el programa de YouTube, hubo un par de momentos que el público identificó como ofensas por el físico de la mujeres, que forman parte de la comunidad plus size de Internet.

Un momento incómodo fue cuando La Venenito les dijo que no les llevó una cajeta de su negocio porque considera que ellas deberían optar por versiones light de las comidas para bajar de peso, al asegurar que seguramente ya padecían de alguna enfermedad como la diabetes.

“Ustedes no pueden comer eso”, comenzó la famosa creadora de contenido, “mejor hagan cajeta como light, en vez de subir que ya bajen así el cuerpecito”, agregó, dejando a las presentadoras totalmente sorprendidas.

Enseguida, la influencer que se hace llamar Guadaluperra dijo que Melanie se ve “más diabética que ellas” y como que la enfermedad “ya se la acabó”.

“Eres bien perra gordofóbica p*ta”, le acusó la creadora Dani la trespesera. “¿Cuál cajeta light? Un Ozempic, Mounjaro, algo. Yo estoy bonita gorda", señaló la famosa.

Después de que el momento se hizo viral, en redes sociales los Internautas señalaron que las integrantes del podcast tampoco fueron del todo correctas con La Venenito, ya que llegaron a hablar sobre ella con pronombres masculinos, invalidando su identidad de género.

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