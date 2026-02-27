La Venenito pelea en plena fiesta de cumpleaños tras recibir golpazo | VIDEO

La Venenito cumplió 18 años de edad y su fiesta se salió de control después de que la golpearon durante el evento, mientras la persona trataba de quebrar una piñata, como se acostumbra en México. Algunos aseguran que es su hermana y otros que se trata de su mamá.

A pesar de que lleva varios años en redes sociales, La Venenito apenas ha alcanzado la mayoría de edad este febrero del 2026, destacando en redes sociales gracias a su personalidad graciosa y polémica, además de su libertad al expresar su género.

Fue en enero de este año que la joven dio a conocer que desea ser llamada Melany, dejando de lado el nombre masculino que le dieron al nacer. Con esta elección, la famosa de redes sociales reafirmó su libertad de expresión e identidad.

La Venenito se pelea en plena fiesta de cumpleaños

En redes sociales circula el video del momento en que una mujer le pega a una piñata mientras está en el patio de una casa. Con el palo en mano, la mujer se voltea y le pega a La Venenito, quien no reacciona nada bien.

En el video, la influencer que lleva un vestido azul marino ajustado y unas botas plateadas con brillo, le grita a la chica y después le regresa el golpe, antes de que llegue una persona más para mediar lo ocurrido.

Enseguida, ambas personas se separan y la creadora de contenido mueve una de las manos, dejando ver que el golpe le había dolido bastante. Ella sigue diciendo cosas antes de sentarse para que siguiera la dinámica.

Algunas de las reacciones por el momento son las siguientes: