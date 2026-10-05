Tecate Comuna 2026: ¿Dónde será la nueva ubicación?

Estamos muy cerca de disfrutar de una nueva edición del Tecate Comuna, donde se presentarán diversos artistas como Caifanes, The Mars Volta, NSQK, Cuarteto de Nos, Enjambre, José Madero, entre otros.

El evento se celebrará el próximo 28 de noviembre y hace unos pocos días, se dio a conocer que la sede ha cambiado, por lo que ahora el público tendrá que ir a otra locación para disfrutar del evento.

“Nueva casa, la misma energía. Descubre nuestro nuevo venue, el Autódromo de Puebla”, escribió la organización del Tecate Comuna a través de sus redes sociales en una publicación que rápidamente generó controversia.

Esta es la nueva sede del Tecate Comuna 2026

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed se ubica en el kilómetro 15 de la Carretera Federal Puebla-Tehuacán, en la localidad de San Juan, código postal 72980, en el municipio de Amozoc, Puebla.

Fans del evento destacan que esta nueva sede se encuentra en una zona que es considerada peligrosa para la comunidad, pues se encuentra en el llamado Triángulo Rojo en Puebla, una zona geográfica e industrial de alto riesgo delictivo caracterizada por el robo de combustible (huachicol), asaltos carreteros, extorsiones y presencia del crimen organizado.

El evento iba a realizarse originalmente en el Foro Cholula, pero el cambio surgió para ofrecer un espacio con mayor capacidad y mejores instalaciones para los escenarios.

Los recintos están a una distancia aproximada de 48.5 kilómetros por carretera entre si. En automóvil o taxi, el recorrido suele tomar entre 50 minutos y 1 hora con 10 minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico y de si tomas vialidades como el Anillo Periférico Ecológico o la autopista México-Puebla/Orizaba.

En horas pico o durante eventos masivos, el tiempo de traslado puede incrementarse. Esta diferncia es uno de los elementos por los que la gente está sorprendida e iinquieta por el cambio repentino de sede.

Asimismo, muchos destacaron que ya habían planeado su viaje a Cholula, por lo que la modificación era inconveniente para quienes han reservado en hoteles. Algunos comentarios son:

“Ya todos teníamos planeado ir a Cholula y habíamos reservado nuestro Airbnb :(. Estamos inconformes con la nueva sede, en todo caso deberían dejarla este año en Cholula y el próximo ya mudarse por respeto a los que ya teníamos todo planeado”.

“Al chile váyanse Alv salir a la 1 am en esas carreteras neta”

“Vamos muchas chicas solas y la zona es parte del triángulo rojo de Puebla”.

“Ahí está super peligroso”.

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