Tecate Comuna 2025: Boletos para el festival en Puebla

Todo se está preparando para una nueva edición del Tecate Comuna 2025, que promete una mezcla de rock, pop, ska, rap y sonidos alternativos, lo que ofrece una experiencia diversa y explosiva para los amantes de la música en vivo.

El Tecate Comuna 2025 se llevará a cabo en el Foro Cholula, en Puebla, el próximo 22 de noviembre del año en curso. Más de 30 artistas harán vibrar a miles de asistentes en el evento próximamente.

Boletos para el Tecate Comuna 2025

Actualmente, los boletos generales se encuentran en la fase cuatro, mientras que los otros dos pertenecen a la fase final, por lo que si quieres conseguir los accesos, te recomendamos que lo hagas pronto por eTicket.

General- $2,065

Acceso a los tres escenarios

Más de 28 bandas en más de 10 horas de música

Zona de hidratación gratuita

Servicios médicos, food trucks, lockers y experiencias de marca

Comfort Pass- $3,010

Todos los beneficios del general

Acceso rápido al festival

Baños exclusivos (sin acceso a zona VIP)

VIP- $4,685

Acceso rápido y zona exclusiva con sombra

Baños y food trucks VIP

Área lateral frente al escenario principal

Zona de mesas comunes

Cartel del Tecate Comuna 2025

En el festival, podremos ver a varios artistas nacionales e internacionales de varios géneros musicales. Bandas como Zoé y Molotov protagonizan el evento, donde también veremos a Foster the People, Apocalyptica, Los Bunkers y muchos más.

El line up confirmado es el siguiente:

Foster The People

Zoé

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha

Kevin Kaarl

Julieta Venegas

Maldita Vecindad

Alemán + Gera MX (Rich Mafia)

Apocalyptica

Mago de Oz

Los Bunkers

Khea

Miguel Mateos

Elsa y Elmar

Guitarricadelafuente

Meme del Real

Midnight Generation

Andrés Obregón

Víctimas del Dr. Cerebro

Los Wookies

La Santa Cecilia

Silvestre y La Naranja

La Delio Valdez

Rubytates

Alan Sutton

La Fanfarria del Capitán

Mario Sandoval

Disco Bahía