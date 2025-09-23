Tecate Comuna 2025: Boletos para el festival en Puebla

Todo se está preparando para una nueva edición del Tecate Comuna 2025, que promete una mezcla de rock, pop, ska, rap y sonidos alternativos, lo que ofrece una experiencia diversa y explosiva para los amantes de la música en vivo.
El Tecate Comuna 2025 se llevará a cabo en el Foro Cholula, en Puebla, el próximo 22 de noviembre del año en curso. Más de 30 artistas harán vibrar a miles de asistentes en el evento próximamente.
Boletos para el Tecate Comuna 2025
Actualmente, los boletos generales se encuentran en la fase cuatro, mientras que los otros dos pertenecen a la fase final, por lo que si quieres conseguir los accesos, te recomendamos que lo hagas pronto por eTicket.
General- $2,065
- Acceso a los tres escenarios
- Más de 28 bandas en más de 10 horas de música
- Zona de hidratación gratuita
- Servicios médicos, food trucks, lockers y experiencias de marca
Comfort Pass- $3,010
- Todos los beneficios del general
- Acceso rápido al festival
- Baños exclusivos (sin acceso a zona VIP)
VIP- $4,685
- Acceso rápido y zona exclusiva con sombra
- Baños y food trucks VIP
- Área lateral frente al escenario principal
- Zona de mesas comunes
Cartel del Tecate Comuna 2025
En el festival, podremos ver a varios artistas nacionales e internacionales de varios géneros musicales. Bandas como Zoé y Molotov protagonizan el evento, donde también veremos a Foster the People, Apocalyptica, Los Bunkers y muchos más.
El line up confirmado es el siguiente:
- Foster The People
- Zoé
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha
- Kevin Kaarl
- Julieta Venegas
- Maldita Vecindad
- Alemán + Gera MX (Rich Mafia)
- Apocalyptica
- Mago de Oz
- Los Bunkers
- Khea
- Miguel Mateos
- Elsa y Elmar
- Guitarricadelafuente
- Meme del Real
- Midnight Generation
- Andrés Obregón
- Víctimas del Dr. Cerebro
- Los Wookies
- La Santa Cecilia
- Silvestre y La Naranja
- La Delio Valdez
- Rubytates
- Alan Sutton
- La Fanfarria del Capitán
- Mario Sandoval
- Disco Bahía