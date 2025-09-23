Pocos boletos

Tecate Comuna 2025: Boletos para el festival en Puebla

Te contamos lo que sabemos sobre el festival que se llevará a cabo próximamente en Cholula

Tecate Comuna 2025
Tecate Comuna 2025 Foto: IG: @tecatecomuna
Todo se está preparando para una nueva edición del Tecate Comuna 2025, que promete una mezcla de rock, pop, ska, rap y sonidos alternativos, lo que ofrece una experiencia diversa y explosiva para los amantes de la música en vivo.

El Tecate Comuna 2025 se llevará a cabo en el Foro Cholula, en Puebla, el próximo 22 de noviembre del año en curso. Más de 30 artistas harán vibrar a miles de asistentes en el evento próximamente.

Boletos para el Tecate Comuna 2025

Actualmente, los boletos generales se encuentran en la fase cuatro, mientras que los otros dos pertenecen a la fase final, por lo que si quieres conseguir los accesos, te recomendamos que lo hagas pronto por eTicket.

General- $2,065

  • Acceso a los tres escenarios
  • Más de 28 bandas en más de 10 horas de música
  • Zona de hidratación gratuita
  • Servicios médicos, food trucks, lockers y experiencias de marca

Comfort Pass- $3,010

  • Todos los beneficios del general
  • Acceso rápido al festival
  • Baños exclusivos (sin acceso a zona VIP)

VIP- $4,685

  • Acceso rápido y zona exclusiva con sombra
  • Baños y food trucks VIP
  • Área lateral frente al escenario principal
  • Zona de mesas comunes

Cartel del Tecate Comuna 2025

En el festival, podremos ver a varios artistas nacionales e internacionales de varios géneros musicales. Bandas como Zoé y Molotov protagonizan el evento, donde también veremos a Foster the People, Apocalyptica, Los Bunkers y muchos más.

El line up confirmado es el siguiente:

  • Foster The People
  • Zoé
  • Panteón Rococó
  • Molotov
  • Siddhartha
  • Kevin Kaarl
  • Julieta Venegas
  • Maldita Vecindad
  • Alemán + Gera MX (Rich Mafia)
  • Apocalyptica
  • Mago de Oz
  • Los Bunkers
  • Khea
  • Miguel Mateos
  • Elsa y Elmar
  • Guitarricadelafuente
  • Meme del Real
  • Midnight Generation
  • Andrés Obregón
  • Víctimas del Dr. Cerebro
  • Los Wookies
  • La Santa Cecilia
  • Silvestre y La Naranja
  • La Delio Valdez
  • Rubytates
  • Alan Sutton
  • La Fanfarria del Capitán
  • Mario Sandoval
  • Disco Bahía
