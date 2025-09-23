Vaivén 2025: Fecha, lugar y boletos para el festival

Estamos a solo unos días del Vaivén 2025, una de las mayores celebraciones a la música en México, que combina lo mejor del arte y la naturaleza en un solo lugar. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas del festival.

Cartel de Vaivén 2025

El cartel de este año para el Vaivén 2025 reúne a diversas personalidades de la música electrónica, así como alternativa, indie y rock, con Disclosure como el headliner del evento. Algunos de los artistas que estarán presentes son:

Disclosure

The Blaze

Carl Cox

Caribou

Hugel

Daya

Hayden James

Midnight Generation

Neil Frances

Camel Power Club

Luch

Aaron Sevilla

Dark Wave

Disco Bahía, entre otros.

Fecha y lugar

Si bien en el pasado el Festival Vaivén se llevó a cabo en la primavera, ahora será en el mes de octubre que Jardines de México se llenará de la mejor experiencia musical de la temporada. La fecha es el 11 de octubre de este año.

Boletos para el Festival Vaivén 2025

Los boletos se encuentran a la venta desde el 31 de marzo, cuando comenzó una venta anticipada sin nombres del cartel. Después, el 19 de mayo comenzó la preventa del festival a 3 meses sin intereses.

Ahora, los boletos se encuentran en su cuarta fase, por lo que los precios han cambiado. En ese sentido, estos son los costos con sus beneficios incluidos:

General- $2, 900

Zonas generales y áreas de experiencia

Escenarios y jardines temáticos

Zona de alimentos y experiencia gastronómica

Barras de bebidas

Baños generales

Acceso a lockers

Acceso permitido únicamente a mayores de edad con identificación

Confort Pass- $ 4,350

Beneficios del boleto general

Baños premium exclusivos para Comfort Pass

Fast line para acceso al festival

Acceso permitido a mayores de edad

Sin acceso al área Banamex VIP

VIP- $5,800