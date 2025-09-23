Vaivén 2025: Fecha, lugar y boletos para el festival

Estamos a solo unos días del Vaivén 2025, una de las mayores celebraciones a la música en México, que combina lo mejor del arte y la naturaleza en un solo lugar. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas del festival.
Cartel de Vaivén 2025
El cartel de este año para el Vaivén 2025 reúne a diversas personalidades de la música electrónica, así como alternativa, indie y rock, con Disclosure como el headliner del evento. Algunos de los artistas que estarán presentes son:
- Disclosure
- The Blaze
- Carl Cox
- Caribou
- Hugel
- Daya
- Hayden James
- Midnight Generation
- Neil Frances
- Camel Power Club
- Luch
- Aaron Sevilla
- Dark Wave
- Disco Bahía, entre otros.
Fecha y lugar
Si bien en el pasado el Festival Vaivén se llevó a cabo en la primavera, ahora será en el mes de octubre que Jardines de México se llenará de la mejor experiencia musical de la temporada. La fecha es el 11 de octubre de este año.
Boletos para el Festival Vaivén 2025
Los boletos se encuentran a la venta desde el 31 de marzo, cuando comenzó una venta anticipada sin nombres del cartel. Después, el 19 de mayo comenzó la preventa del festival a 3 meses sin intereses.
Ahora, los boletos se encuentran en su cuarta fase, por lo que los precios han cambiado. En ese sentido, estos son los costos con sus beneficios incluidos:
General- $2, 900
- Zonas generales y áreas de experiencia
- Escenarios y jardines temáticos
- Zona de alimentos y experiencia gastronómica
- Barras de bebidas
- Baños generales
- Acceso a lockers
- Acceso permitido únicamente a mayores de edad con identificación
Confort Pass- $ 4,350
- Beneficios del boleto general
- Baños premium exclusivos para Comfort Pass
- Fast line para acceso al festival
- Acceso permitido a mayores de edad
- Sin acceso al área Banamex VIP
VIP- $5,800
- Beneficios del boleto general
- Pit lateral con mejor visibilidad en los escenarios principales
- Baños premium exclusivos VIP
- Fast line para acceso al festival
- Centros de carga para teléfonos celulares
- Selección gastronómica exclusiva y experiencias VIP
- Coctelería especializada
- Acceso permitido a mayores de edad