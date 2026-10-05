Laura Flores reacciona a la muerte de ‘La Renegada’ y aclara confusión: ‘Otra vez me mataron’

Laura Flores reapareció en redes sociales para aclarar que se encuentra con vida, después de que la noticia de la muerte de una mujer con su nombre y apellido generara confusión en redes sociales e incluso en algunos medios que confundieron su identidad.

La mujer que falleció en un accidente carretero de Tamaulipas era apodada entre el gremio de transportistas como ‘La Renegada’, pero coincidía en nombre y apellido con la reconocida actriz mexicana.

Laura Flores "La Renegada" murió tras un accidente en la carretera Victoria - Zaragoza; esto revela el VIDEO. ı Foto: Captura de video / Facebook

La muerte ocurrió el 1 de octubre de 2026, después de un choque en el que estuvieron involucrados tres tractocamiones sobre la carretera Victoria-Zaragoza.

Sin embargo, el problema surgió después de que algunas publicaciones de portales replicaron el nombre Laura Flores sin precisar que se trataba de una operadora de transporte de carga y no de la actriz mexicana, lo que encendió las alarmas entre el público en general.

Laura Flores aclara confusión de su supuesta muerte

Fue a través de redes sociales que la actriz decisió aclarar lo ocurrido y explicó que estaba trabajando cuando comenzaron a buscarla a través de llamadas y mensajes, procupados por su bienestar.

“Me estoy enterando por amistades mías muy queridas que me están llamando preocupados. Yo estaba grabando y no podía atender el teléfono, pero veía mensajes”, relató Laura Flores.

La actriz señaló que nuevamente había sido víctima de un rumor sobre su muerte. “Otra vez me mataron en aparatoso accidente automovilístico. Otra vez me mataron”, expresó.

Además, confirmó que se encontaba bien y dejó ver su molestia ante la manera en la que se difundió la información de manera inexacta. Amigos, estoy bien, estoy viva y no ha pasado nada”, afirmó.

La actriz agregó que estaba en medio de una jornada de grabaciones para Telemundo y pidió que sus seguidores tomen como referencia sus redes sociales cuando haya información de este tipo sobre ella.

Ya en abril de 2025, Laura Flores había tenido que aclarar la noticia de su supuesta muerte. “Es increíble que tenga que hacer esto. Nueve treinta y dos de la noche, abril seis, domingo 2025. Otra vez me andan matando en las redes, pero no, aquí estoy”, dijo entonces.

¿Quieres saber más?

VIDEO del accidente donde murió Laura Flores, ‘La Renegada’ revela cómo fue el choque

Gypsy Rose Blanchard pide un alto al ciberacoso tras la muerte de Ken Urker

¿Qué dijo Imelda Tuñón en Mesa cero sobre la muerte de Julián Figueroa? | VIDEO

¿Qué pasó con la mamá y el papá de Gema Garoa?