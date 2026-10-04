¿Qué pasó con la mamá y el papá de Gema Garoa?

Gema Garoa se convirtió en la quinta finalista de La Casa de los Famosos México 2026 y durante su estancia en el reality show, la querida actriz mexicana se sinceró sobre los episodios que vivió con sus padres a través de los años.

Y es que hay que recordar que la famosa ingresó al programa un día después de que se diera a conocer la noticia de que su papá había fallecido, lo que generó mucha inquietud sobre cuál sería el estado mental de la celebridad durante la temporada.

Gema Garoa llega a la final de La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Especial

Al final, Gema Garoa logró alcanzar la final y quedó como quinta finalista del programa, siendo una personalidad querida por millones de personas, aunque también polémica y criticada por otros.

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¿Qué le pasó a los papás de Gema Garoa?

La mamá de Gema falleció mientras que ella era una joven que se encontraba estudiando actuación a los 23 años de edad, aproximadamente en el año 2013, antes de que fuera reconocida por sus papeles en telenovelas.

La familia ha señalado que su fallecimiento ocurrió tras complicaciones en una cirugía que presuntamente derivó en una negligencia médica, según contó ella misma durante el programa de telerealidad.

Gema compartió que su mamá luchó durante muchos años contra el alcoholismo. Sin embargo, logró recuperarse e incluso fundó el primer grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) enfocado en mujeres cuando aún existía un fuerte estigma social al respecto.

Por otro lado, sobre su padre contó que no tuvo una relación o convivencia cercana de padre e hija a lo largo de su vida, e indicó que recién lo había conocido personalmente hace un par de años.

En julio de este año, mientras que la joven estaba aislada en un hotel previa a su entrada al programa, llamó por teléfono a su padre para contarle sobre su proyecto y le informaron que acababa de fallecer un día antes del estreno del reality.

Al ingresar al programa, Gema compartió estos momentos con sus compañeros expresando que se consideraba huérfana tras la pérdida de ambos y pidiéndoles que no la nominaran bajo el pretexto de dejarla salir a “vivir su duelo”, prefiriendo enfocar sus emociones dentro de la competencia.

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