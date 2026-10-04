Gema Garoa gana el quinto lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa llega a la final de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 4 de octubre, Gema Garoa se convirtió en el quinto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, en la cuarta temporada del programa de telerrealidad donde vivió momentos virales y llenos de emociones.

Gema Garoa gana el quinto lugar de LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta temporada del reality show. De este modo, se reveló que Gema Garoa es la quinta finalista.

Se corona como quinto finalista de La casa de los Famosos México : Gema #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/fIJTSlTqNw — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 5, 2026

La actriz mexicana de televisión y teatro, formó parte del elenco de la cuarta temporada del reality show. Su participación atrajo la atención del público desde el inicio, sumando una figura con amplia trayectoria en telenovelas a la dinámica del programa.

Durante su estancia en la casa, Gema destacó por un perfil enfocado en la convivencia armónica, la compostura y la construcción de lazos dentro de las dinámicas grupales.

Principalmente, mantuvo una alianza con Ese Pérez, así como con Aldo Rendón y Karina Torres, con quienes convivió principalmente formando a ‘Las Hienas’ y aunque el grupo se llegó a debilitar, lograron llegar casi por completo a la final.

También se abrió con la audiencia al compartir vivencias de su carrera en la actuación y retos personales en la industria del espectáculo. Su autenticidad e historias de vida le permitieron conectar de forma cercana con los televidentes que siguieron de cerca el formato de transmisión 24/7.

La actriz logró superar momentos de alta exigencia competitiva y riesgo de eliminación. Su desempeño constante en los retos de la casa y el apoyo sostenido del público en las votaciones le aseguraron la permanencia en las etapas más avanzadas del juego.

Finalmente, Gema Garoa logró avanzar hasta la gran final de la competencia, compartiendo los lugares estelares del reality show junto a figuras como Karina Torres, Mariana Ochoa, Memo Schutz y Ese Pérez.

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