Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez antes de la final de LCDLF: ‘Maltrata a las mujeres’ | VIDEO

Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez: ‘Maltrata a las mujeres’

A horas de la final de La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Cynthia Klitbo publicó un video en el que señaló a Ese Pérez por realizar comentarios violentos contra Arantza Ruiz, vulnerando a la joven actriz.

A través de sus redes sociales, la reconocida artista hizo una publicación en la que aparece junto a su compañera de reality show mientras que las están preparando para la última gala del programa, por lo que se encuentran frente a un espejo grande y acompañadas por varias estilistas.

Cynthia Klitbo revela el motivo de sus ronquidos ı Foto: Especial

Cynthia Klitbo explota contra Ese Pérez

Fue a través de un breve video que Cynthia Klitbo explicó su molestia contra Ese Pérez, al señalar que el creador de contenido le faltó al respeto a Arantza Ruíz después del reencuentro de los habitantes dentro de La Casa de los famosos México.

“Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que tenía look de prostituta”, aseguró Klitbo a sus seguidores en redes sociales.

La famosa aclaró “no tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta”, acusó.

Tras un breve silencio, la famosa cuestionó al comediante por sus supuestas declaraciones. “¿Qué le pasa? Ay qué horror. Bueno, de todas manera nunca va a ser mi amigo, jamás", finalizó.

Pese a su señalamiento, Klitbo no recibió tanto apoyo como se esperaría, pues de momento no se encuentra disponible algún clip que muestre a Pérez realizando un comentario como el que se le ha adjudicado.

Por el contrario, los Internautas recordaron momentos en los que tanto Cynthia como Arantza realizaron comentarios poco acertados. Te dejamos algunas reacciones:

“Ay Cinthya que clasista eres, la pura envidia porque no llegaron a la final”.

“Cynthia pero tú le dijiste Vulgar a Karina. Los hombres se ven mal hablando así de una mujer, ¿pero y las mujeres de otra mujer?”

“Te recuerdo como Cyn les dijo pirujas a las mujeres que enseñan y como también atacó a flor por su forma de vestir”.

“El heces Pérez me caga pero la Cinthya también hizo comentarios clasistas y que denigran a la mujer”.

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