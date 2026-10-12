CDMX: cobran seis diputados casi sin iniciativas 9.3 MDP

En 25 meses y 10 días, seis legisladores se han caracterizado por la falta de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, ya que cada uno ha presentado menos de 10 iniciativas y en un caso sólo fue una. A pesar de ello, recibieron un pago de un millón 606 mil 129.38 pesos. Sumados, los sueldos representan para la ciudadanía nueve millones 342 mil 319.31 pesos por este grupo de funcionarios.

Datos obtenidos por La Razón vía transparencia muestran que, en el periodo analizado, desde el inicio de la III Legislatura, el 1 de septiembre de 2024, estos diputados, tres mujeres y tres hombres, tienen poca productividad laboral, como el morenista Víctor Varela López, quien sólo ha presentado una iniciativa, que sigue en comisiones.

Al diputado le sigue su compañera de bancada, Martha Ávila Ventura, con dos dictámenes, de los cuales uno fue aprobado y otro está en comisiones, y la perredista Nora Arias Contreras, con cuatro, de las que dos fueron dictaminadas y dos están en la congeladora.

El dato: En los últimos cinco años el presupuesto público para el recinto de Donceles aumentó 17.89 por ciento, al pasar de mil 600 millones de pesos en 2022 a mil 886 para 2026.

Además de estos tres están Diana Barragán Sánchez, del PT, con sólo cuatro propuestas y de ellas tres avaladas y una sin revisión; Alejandro Carbajal González y Gerardo Villanueva Albarrán, con cinco y seis iniciativas.

Aun con la poca productividad, estos seis funcionarios recibieron sueldo mensual, conocido como dieta, de 52 mil 426 pesos, más 42 mil 183 pesos de apoyo a su módulo de campaña y 98 mil 816 pesos de aguinaldo.

Legisladores reprobados* ı Foto: Especial

En entrevista, la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinoza, disculpó las pocas iniciativas de Varela López y Ávila Ventura bajo el argumento de que participaron en las consultas del Sistema de Cuidados capitalino, pese a que dichas arrancaron el 28 de octubre de 2025.

33 Legisladores fueron electos por la vía plurinominal

“Nosotros no estamos en una competencia de quién presenta más o menos iniciativas. Podría dar recomendaciones a los compañeros, pero nosotros nos centramos en el territorio”, expresó.

Durante el periodo analizado, cada uno de los 66 diputados ha percibido un millón 606 mil 129 pesos en 25 meses sin importar cuántas iniciativas presenten ni la calidad de las mismas, pues no hay un órgano que se dedique a ello.

En contraste con los legisladores antes mencionados, la morenista Ana Buendía García representa el otro lado de la moneda, ya que produjo la mayor cantidad de iniciativas con 120. Al dividir el monto de un millón 606 mil 129.38 pesos entre todas sus iniciativas da como resultado 13 mil 384.41 pesos por propuesta.

Con este promedio de costo de iniciativa, si se resta el número de dictámenes que Varela López, Ávila Ventura, Arias Contreras, Barragán Sánchez, Carbajal González y Villanueva Albarrán han presentado, repsectivamente, cada uno ha percibido más de 1.5 millones de pesos.

66 Legisladores integran el Congreso de la Ciudad de México

El salario mínimo general mensual en la Ciudad de México es de alrededor de nueve mil 582 pesos, por lo que la dieta neta de un diputado equivale a más de cinco salarios mínimos mensuales, sin incluir aguinaldo ni los recursos para el módulo.

Los diputados deben producir iniciativas, participar en comisiones, discutir dictámenes, y atender a la población.

Entre Varela López y Buendía García hay una diferencia de 119 iniciativas, pero el número de propuestas no cuenta toda la historia: mientras ella acumula más propuestas, la mayoría sigue pendiente y él tiene sólo una propuesta que aún no ha sido aprobada.

Buendía García no es la única diputada con un volumen elevado de iniciativas, pues el morenista Alberto Martínez Urincho registró 118, de las cuales 32 fueron aprobadas y 82 permanecen en comisiones, con una tasa de aprobación de 27.1 por ciento. Le sigue su homólogo guinda Pedro Enrique Haces Lago, con 108, de las cuales 22 aprobadas y 84 pendientes, para un porcentaje promedio de aprobación de 20.4 por ciento.

El Tip: La ciudadanía puede presentar una iniciativa si reúne 0.13 por ciento de apoyos de la lista nominal de la CDMX.

Los seis diputados con más iniciativas pertenecen a Morena: Buendía García, Alberto Martínez Urincho, Pedro Haces Lago, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, con 100; Alberto Vanegas Arenas, con 94, y Leonor Gómez Otegi, con 90. Al mismo tiempo la bancada tiene a Varela López y Ávila Ventura.

PROYECTOS ATORADOS. Los datos de las bancadas muestran que presentar propuestas no garantiza su aprobación, ya que Morena registró mil 470 iniciativas y de ellas, 294 fueron aprobadas y mil 146 permanecen en comisiones, mientras otras fueron retiradas, concluidas o rechazadas.

El Partido del Trabajo tiene la tasa de aprobación más alta entre los grupos parlamentarios considerados, con 42.1 por ciento de sus 152 iniciativas. Le sigue el PRD, con 29 por ciento de 31 propuestas, y el Partido Verde Ecologista de México, con 25.8 por ciento de 236.

En contraste, el PRI, así como la Asociación Parlamentaria de Izquierda Progresista y de Trabajo registran tasas de aprobación de 10.6 por ciento. En el caso del PRI, 74 de sus 85 propuestas siguen en comisiones; en el de la APPT, 80 de 94 permanecen pendientes.

El PAN presentó 428 iniciativas, de las cuales 61 fueron aprobadas y 356 continúan en comisiones; mientras que Movimiento Ciudadano ingresó 79, con 16 aprobadas y 59 pendientes. La Asociación Parlamentaria por la Mujer y el Comercio Feminista Incluyente, encabezada por Diana Sánchez Barrios, registró 71 propuestas, de las cuales 13 fueron aprobadas y 58 siguen en las comisiones.

El volumen de iniciativas pendientes evidencia que el trabajo legislativo no termina con la presentación de una propuesta. Su discusión, dictaminación y votación también forman parte del proceso y deben considerarse al evaluar el desempeño del Congreso local.

Durante los primeros 25 meses y 10 días de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las 66 diputadas y diputados representaron un costo estimado de 167 millones 255 mil 489.28, al sumar dietas, dos aguinaldos y recursos para sus módulos de atención ciudadana durante dos años.

En ese mismo periodo, de las dos mil 701 iniciativas registradas en total —incluidas las promovidas por las alcaldías, la Jefatura de Gobierno y otros órganos capitalinos—, 577 fueron aprobadas. Al dividir el costo estimado de los 66 legisladores entre las propuestas aprobadas, el resultado es de 289 mil 870.69 pesos por iniciativa avalada.

Esta cantidad es un promedio comparativo, no el costo contable real de aprobar cada propuesta, ya que el monto corresponde a recursos destinados a los diputados, mientras que las iniciativas aprobadas incluyen también las promovidas por otras autoridades y órganos de la Ciudad de México. El cálculo tampoco incluye los honorarios de los asesores legislativos ni otros posibles gastos del Congreso.

Este diario solicitó una postura de Arias Contreras, Sánchez Barrios, Carbajal González y Tania Naneth Larios sobre sus niveles de presentación y aprobación de iniciativa en esta tercera Legislatura; no obstante, si bien hubo una respuesta para llevar a cabo el acercamiento, éste no se concretó hasta el cierre de esta edición.

DIFERENCIAS LABORALES ı Foto: Especial

Analizan manera para calificar laeficacia y calidad

| Por Fernanda Rangel |

La productividad de los diputados del Congreso de la Ciudad de México carece de criterios uniformes para evaluar el impacto, la calidad y los resultados de su trabajo legislativo, advirtió el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, quien planteó la necesidad de ajustar los parámetros con los que se mide el desempeño parlamentario local.

“No tenemos productividad legislada”, afirmó el diputado local a La Razón al referirse a la falta de criterios que permitan evaluar de manera integral el trabajo de los legisladores.

El Dato: La ciudadanía puede visitar la página web del recinto de Donceles https://www.congresocdmx.gob.mx/ para conocer a cada uno de los 66 diputados.

Entre los aspectos que el coordinador emecista y sus homólogos del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, y del Verde Ecologista de México, Manuel Talayero Pariente, tendrían que considerarse la cantidad de iniciativas impulsadas, su calidad, el impacto que generan y el conjunto del trabajo legislativo.

Un grupo de mujeres rompe una piñata del Código Penal local para protestar contra el ilícito del aborto, en abril pasado. ı Foto: Cuartoscuro

22 Meses van sin discutir plan para quitar el delito de aborto

De igual manera, los diputados compartieron que la evaluación también requiere considerar el trabajo que se desarrolla en las comisiones, donde las iniciativas son recibidas, analizadas, procesadas y dictaminadas antes de llegar, en su caso, a votación.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, no respondió propiamente la pregunta y expresó que su bancada valora que sus integrantes estén en territorio y en convivencia con vecinos.

2 Periodos ordinarios de sesiones tiene el Congreso capitalino

Este diario buscó la postura de los otros cinco coordinadores de bancadas y asociaciones parlamentarias, pero no se formalizó una entrevista.