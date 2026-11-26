Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 26 de noviembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Eroga Milpa Alta 16 mdp en gastos de cafetería
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Y la línea 3 qué onda? Haciendo base en las estaciones y quedándose detenida en los túneles”
- “Muevan la L3, lleva dos horas que va lentisima”
- “Como no quieres alta afluencia en la linea 3, si de guerrero a Zapata me hice 1:20 hrs”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea B lleva 3 semanas anda más que lenta, con o sin lluvia”
- “No es posible que un trayecto de 20 minutos se convierta en uno de hora y media”
- “La línea B está imposible, 01:20 de azteca a Buenavista”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 9
- Línea 2
- Línea 1
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LMCT