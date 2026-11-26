Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 26 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento:

Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia controlada y buen avance de trenes desde las terminales.



Se presenta alta afluencia en las Líneas 3 y B; sin embargo, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Personal del Sistema… pic.twitter.com/bAT2uRvr5x — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 26, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

TE RECOMENDAMOS: Pide misma cantidad para apoyo a nopaleros Eroga Milpa Alta 16 mdp en gastos de cafetería

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Y la línea 3 qué onda? Haciendo base en las estaciones y quedándose detenida en los túneles”

“Muevan la L3, lleva dos horas que va lentisima”

“Como no quieres alta afluencia en la linea 3, si de guerrero a Zapata me hice 1:20 hrs”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea B lleva 3 semanas anda más que lenta, con o sin lluvia”

“No es posible que un trayecto de 20 minutos se convierta en uno de hora y media”

“La línea B está imposible, 01:20 de azteca a Buenavista”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 9

Línea 2

Línea 1

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT