Aspiración sin estrés

Y que todo el que desee contender por un cargo en 2027 voltee a ver a la aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana María del Carmen Espinoza y tome nota sobre cómo lidia ella con el estrés y las tensiones propias de una carrera como ésta. Dicen que Meli, como también se hace llamar, difundió un video en el que toma una sesión de relajante masaje —eso sí, con el chaleco guinda bien puesto—, después de lo que describió como un día de “arduo trabajo”. Uf. Ella misma explicó que, tras compartir un “delicioso pollito” con vecinos de la ciudad fronteriza, había llegado la hora de relajarse y que ya le estaba dando sueño. Ese mismo día, el pasado domingo, anunció su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda y aseguró que la verdadera política se hace, así como ella, “a ras de suelo”, escuchando al pueblo —y, por qué no, dejando que el pueblo le dé un masajito—. ¿Qué dirá la dirigente morenista Ariadna Montiel que apenas la semana pasada pidió a la militancia alejarse de la frivolidad? Uf.