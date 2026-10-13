Alerta de aumentos

Vaya tamaño de la cuenta que, nos cuentan, pasó ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con los votos de Morena y sus aliados avanzaron en lo general cambios a la Ley Federal de Derechos que, a decir de la oposición, encarecerían trámites de salud, turismo y transporte en 2027. Para dimensionar su rechazo, los opositores pusieron un ejemplo sobre la mesa: la autorización de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos pasaría de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos. Precisamente por eso, nos dicen, preguntaron dónde están los estudios que justifican semejante brinco. Nos comentan que el asunto tendrá que discutirse con algo más que la calculadora recaudatoria, porque advierten que los mayores costos acabarán trasladándose a pacientes, viajeros y consumidores. Falta el debate en el Pleno, donde habrá que estar atentos a las explicaciones sobre cuánto cuesta prestar cada servicio y cuánto se pretende cobrar por él. ¿O no?