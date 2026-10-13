La primavera laboral que se enfría

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Hoy, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cumple cinco décadas de vida, medio siglo como la voz más influyente del sector privado mexicano. Pero este aniversario no llega lleno de celebraciones despreocupadas.

Ayer, José Medina Mora, presidente del organismo, lanzó una advertencia que bien podría helar cualquier discurso optimista sobre el futuro laboral del país: “Seguir aumentando los salarios sin precaución podría traducirse en un deterioro inevitable del empleo formal”.

Dicho sin rodeos, aumentar el ingreso mínimo a costa de perder empleos en la formalidad es un camino que, para el empresariado, resulta insostenible.

Mientras el CCE anda de manteles largos, otra institución fundamental del país enfrenta desafíos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), piedra angular de la seguridad social en México, entra en una dinámica compleja de confrontación y promesas.

La instituciónha lanzado una estrategia denominada de “escucha activa” en 277 hospitales, algo más necesario que innovador; dialogar con los trabajadores para conocer deficiencias operativas y mejorar las condiciones laborales.

Curioso contraste; mientras el sector privado debate el peso de mayores salarios en el empleo formal, el personal del IMSS, que sostiene el funcionamiento del sistema de salud pública, exige salarios dignos.

¿Quién puede hablarles de primavera laboral cuando el invierno parece haberse instalado en sus turnos, carencias y reportes sobre falta de insumos e infraestructura?

A este panorama se suma la sombra de un sistema de retiro tambaleante, que ya muestra grietas desde hace años. Hablar de posibles revisiones o demoliciones de las reformas al sistema de pensiones parece inminente, pero el cómo y el hacia dónde son inciertos.

Entre promesas de financiamiento estatal limitado y un mercado de trabajo incapaz de integrar adecuadamente a los jóvenes, los trabajadores activos, incluidos los del IMSS, miran con recelo un horizonte que no les garantiza ni estabilidad ni un retiro digno.

En un país donde el salario mínimo ha crecido, en términos nominales, más de 250% desde 2018, se puede hablar de avances. Y sí, es cierto que los aumentos han ayudado a reducir desigualdades históricas, pero también son evidentes los retos que asoman cuando el poder adquisitivo busca escalar rápidamente en una economía con pies de barro.

Por un lado, empresarios preocupados por la sostenibilidad de los aumentos; por el otro, trabajadores que ven correr las agujas del reloj sin que el tan anhelado bienestar laboral les alcance.

La llamada primavera laboral que prometía el país con aumentos y políticas redistributivas no es suficiente para quienes ya sienten que el verano nunca llegará.

Y es que, cuando entre retórica, presiones económicas y sistemas de seguridad social vulnerables el frío cala más, no hay mejor metáfora que ésta: para muchos esa primavera luce maldita.