¿Muere Loki en Avengers Doomsday? Tiene mas de 80% de probabilidades

Conforme se acerca la fecha del estreno de Avengers Doomsday, una de las más grandes preguntas es si Loki podría morir en esta nueva entrega de Marvel, después de que se convirtió en quien controla los multiversos en la segunda temporada de la serie donde es protagonista.

De acuerdo con casas de apuestas como Polymarket, el personaje tiene un 87% de probabilidades de morir en la nueva película, aunque lo mismo está basado en la opinión y teorías de fanáticos de las historias de superhéroes.

"Loki":

Porque tiene 87% de probabilidades de morir en #AvengersDoomsday según Polymarket pic.twitter.com/K2q55U53UK — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 13, 2026

¿Murió Loki en Avengers Doomsday?

De momento, no hay una confirmación sobre cuál será el destino del personaje en la próxima película de Marvel. Sin embargo, en septiembre Tom Hiddleston habló sobre los rumores.

“Si sigo por este camino al terminar esta frase, acabaré revelando cosas que... depende de lo que tú... No, voy a parar. Tengo que parar”, afirmó el actor británico durante el podcast Happy, Sad, Confused.

El actor estaba hablano ese momento sobre la muerte y parecía que iba a hacer referencia a cómo se define el hecho de morir. “Ahora vivimos en un multiverso, creo, y Loki es el Dios de las Historias”, fue lo que sí dijo el histrión.

“El personaje, al igual que yo como actor, ha pasado por una redención y una verdadera liberación emocional. Es desde ahí desde donde parto al inicio de la película”, comentó el actor sobre el camino de su personaje para el inicio del filme.

Tom Hiddleston explique pourquoi le Loki d’Avengers: Doomsday sera profondément différent de celui des précédents films ! 💚



« La raison, c’est la fin de la saison 2 de Loki, qui représente une rédemption et une véritable libération émotionnelle pour ce personnage complexe.… pic.twitter.com/td3gX0pTWN — Artcadia (@Artcadia_hero) October 13, 2026

Cabe mencionar que Loki ya ha “muerto” varias veces en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo que genera dudas entre los fans sobre si una nueva muerte tendría el mismo impacto o sería una despedida definitiva al personaje.

Hay teorías no confirmadas sobre como la trama de Avengers Doomsday podría hacer que el villano confronte al Dios del Engaño para controlar el multiverso y por ende, acabe con él de manera definitiva, aunque esto no ha sido confirmado de moemnto.

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