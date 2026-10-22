Karol Sevilla generó preocupación entre sus seguidores después de una presentación en Guadalajara, donde la cantante y actriz mostró signos de cansancio y no pudo desarrollar el espectáculo con la energía que suele tener.

Los asistentes compartieron videos en redes sociales y se preguntan qué le pasó durante el concierto; en La Razón te contamos.

¿Qué le pasó a Karol Sevilla en el escenario? Preocupa a sus fans su estado de salud| VIDEO

Durante el concierto en Guadalajara, del 19 de octubre del Soy Luna tour: El último show, Karol Sevilla permaneció sentada mientras interpretaba algunas canciones y omitió parte de las coreografías habituales del espectáculo. Entre los temas en los que los seguidores notaron su malestar destacaron “Alas”, “Más Linda” y “Modo de amar”.

Varios fanáticos señalaron que la artista recibió apoyo constante durante la presentación y que lucía agotada físicamente. Sin embargo, logró completar el show.

🎥 | Karol Sevilla ficou sentada na escada hoje em “Alas”. Não se sabe o que aconteceu, mas ela estava sendo cuidada e amparada hoje durante todo o show. Ela deixou de fazer alguns passos de algumas coreografias. ❤️‍🩹 Esperamos que nossa menina esteja bem! pic.twitter.com/jjh3Obw7pZ — Karol Sevilla Brasil (@sevillakbrasil) October 20, 2026

Fans de Karol Sevilla afirmaron que se trató de una posible crisis de ansiedad o un ataque de pánico, en especial porque algunos usuarios recordaron que la intérprete habría hablado recientemente sobre problemas de ansiedad.

Ante la preocupación, la propia Karol Sevilla publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. La cantante agradeció las muestras de apoyo, aseguró que ya se encontraba mejor.

El Soy Luna tour: El último show continúa

La gira de Soy Luna continúa por América Latina, donde Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto recrean una vez más la famosa serie de Disney Channel, ahora en el escenario.

Las fechas restantes del Soy Luna tour: El último show son:

24 OCT-CD. DE GUATEMALA, GUATEMALA

27 OCT-BOGOTÁ, COLOMBIA

31 OCT-STO. DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

4 NOV-PUEBLA, MÉXICO

8 NOV-SANTA CRUZ, BOLIVIA

12 NOV-GUAYAQUIL, ECUADOR

14 NOV-QUITO, ECUADOR

17 NOV-MONTEVIDEO, URUGUAY

19 y 20 NOV-LIMA, PERÚ

22 NOV-SANTIAGO, CHILE

29 NOV-CÓRDOBA, ARGENTINA

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