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¿Qué le pasó a Karol Sevilla en el escenario? Preocupa a sus fans su estado de salud| VIDEO

La actriz mexicana está de gira con el elenco de Soy Luna; dejó de hacer varios pasos de las coreografías y estuvo un buen rato sentada en un el show en Guadalajara

Karol Sevilla
Karol Sevilla Foto: IG @karolsevillaofc/X @sevillakbrasil
Por:
Martha Díaz

Karol Sevilla generó preocupación entre sus seguidores después de una presentación en Guadalajara, donde la cantante y actriz mostró signos de cansancio y no pudo desarrollar el espectáculo con la energía que suele tener.

Los asistentes compartieron videos en redes sociales y se preguntan qué le pasó durante el concierto; en La Razón te contamos.

¿Qué le pasó a Karol Sevilla en el escenario? Preocupa a sus fans su estado de salud| VIDEO

Durante el concierto en Guadalajara, del 19 de octubre del Soy Luna tour: El último show, Karol Sevilla permaneció sentada mientras interpretaba algunas canciones y omitió parte de las coreografías habituales del espectáculo. Entre los temas en los que los seguidores notaron su malestar destacaron “Alas”, “Más Linda” y “Modo de amar”.

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Varios fanáticos señalaron que la artista recibió apoyo constante durante la presentación y que lucía agotada físicamente. Sin embargo, logró completar el show.

Fans de Karol Sevilla afirmaron que se trató de una posible crisis de ansiedad o un ataque de pánico, en especial porque algunos usuarios recordaron que la intérprete habría hablado recientemente sobre problemas de ansiedad.

Ante la preocupación, la propia Karol Sevilla publicó un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. La cantante agradeció las muestras de apoyo, aseguró que ya se encontraba mejor.

El Soy Luna tour: El último show continúa

La gira de Soy Luna continúa por América Latina, donde Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto recrean una vez más la famosa serie de Disney Channel, ahora en el escenario.

Las fechas restantes del Soy Luna tour: El último show son:

  • 24 OCT-CD. DE GUATEMALA, GUATEMALA
  • 27 OCT-BOGOTÁ, COLOMBIA
  • 31 OCT-STO. DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
  • 4 NOV-PUEBLA, MÉXICO
  • 8 NOV-SANTA CRUZ, BOLIVIA
  • 12 NOV-GUAYAQUIL, ECUADOR
  • 14 NOV-QUITO, ECUADOR
  • 17 NOV-MONTEVIDEO, URUGUAY
  • 19 y 20 NOV-LIMA, PERÚ
  • 22 NOV-SANTIAGO, CHILE
  • 29 NOV-CÓRDOBA, ARGENTINA

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