Mariana Ochoa se presenta en La Maraka y los VIDEOS del show desatan polémica por su desempeño

Mariana Ochoa en La Maraka el sábado 17 de octubre de 2026

La presentación de Mariana Ochoa en La Maraka desató una ola de reacciones nada agradables en redes sociales, en especial luego de que circularan videos del concierto y usuarios aseguraran que ante la baja venta de boletos presuntamente su equipo regaló las entradas.

Pese a ello, la exintegrante de OV7 respondió a las críticas defendiendo el éxito de su espectáculo a través de su cuenta de Instagram y celebrando su sold out.

Mariana Ochoa se presenta en La Maraka y los VIDEOS del show desatan polémica

Mariana Ochoa se presentó el sábado en la noche en La Maraka, recinto ubicado en la Ciudad de México. La cantante y actriz compartió un video en sus redes sociales donde agradece al público por haberla acompañado durante su primer concierto tras haber ganado La Casa de los Famosos México 2026.

Además, adelantó con emoción que llevará su show musical a ciudades como Mérida, Yucatán.

Además, Mariana Ochoa estuvo acompañada de figuras como Kenny Avilés, del grupo Kenny y Los Eléctricos, con quien cantó “No Huyas de Mí”, Ari Borovoy, con quien entonó “Te Quiero Tanto, Tanto”, y La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

Otros invitados especiales fueron Zeus Montiel, Andy Zuno, Jorge Guevara y María Bernal. Cynthia Klitbo, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026, e influencers asistieron también al evento.

Pero, pese a la emoción que la excantante de OV7 le puso a sus interpretaciones y los glamurosos vestuarios que lució, usuarios de redes sociales opinaron que el concierto dejó mucho qué desear.

Videos del show ya circulan en X y TikTok, donde la ganadora de LCDLF México 2026 es sumamente criticada pues se aprecia que lee la letra de la mayoría de las canciones y hasta se le va el aire al interpretarlas, lo que provoca que se oiga desafinada.

Si yo lo ví, ustedes también.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XIioFBKcmc — Clausy 𝕏 (@CarrilloParada) October 18, 2026

Otro aspecto criticado del concierto en La Maraka de Mariana Ochoa fue que, aunque duró más de dos horas, según usuarios, la mayoría de los temas que interpretó fueron covers. Algunas canciones fueron “Tusa” de Karol G, “Soltera” de Shakira, “Creo en Mí” de Natalia Jiménez, y “Vuela Más Alto” de OV7 y “Te Aprovechas” de Alicia Villarreal, entre otras.

Ni en el karaoke del Cabaretito se atrevieron a tanto 😂



Mariana Ochoa no se aprendió las canciones 🤭 se la pasó leyendo la letra en la pantalla de abajo



MARIANA EN LA MARAKA pic.twitter.com/gVVz5V5HUM — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 18, 2026

Del mismo modo, en redes sociales usuarios aseguran que los boletos fueron regalados por el equipo de Mariana Ochoa al tener baja venta, aunque la cantante celebró que hizo sold out en La Maraka. Y el ambiente del público decayó en algunos momentos, según se aprecia en varios videos.

Hay más ambiente en el sonidero de mi pueblo que en el concierto de Mariana Ochoa



MARIANA EN LA MARAKA pic.twitter.com/wUgrP2AFSw — Cultura Pop (@_RCulturaPop) October 18, 2026

Puedes leer: