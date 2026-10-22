Versión Impresa, 22 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Van por basificación de 10 mil trabajadores Caen 2,539 por ilícitos en combustible Presentan 150 datos de prueba Participan más de 30 países
Persiste basura, restos de animales...
Buscan Récord Guinness. En peligro de extinción
Hace IMSS nueva oferta de alza de 8% y sindicato acepta; disidencia marcha
Recupera Gobierno 48.4 mmdp con combate a huachicol fiscal
Dan prisión a Jáuregui; Corral, Andrea y Loera empujaron denuncias
Prevén derrama de 100 mdp con congreso ganadero en Yucatán
Sigue abandono en parque Cuitláhuac; ignora Iztapalapa reclamos
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Vaquita marina: Ante el reto de supervivencia
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