Decomisan vestigios en AICM; iban a Reino Unido

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó seis monumentos arqueológicos entre mercancías procedentes de Veracruz que tenían como destino Gran Bretaña, durante una inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se informó ayer.

El hallazgo ocurrió en las instalaciones de exportación de Correos de México, donde personal aduanal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revisó los artículos que pretendían enviar al extranjero.

De acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las seis figuras forman parte del patrimonio cultural de la nación y cuentan con protección de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece su carácter inalienable e imprescriptible.

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Por el momento, los objetos permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realiza el aseguramiento correspondiente y las diligencias necesarias para determinar su situación jurídica.

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Las autoridades federales señalaron que mantienen controles permanentes sobre las mercancías de exportación mediante herramientas tecnológicas y mecanismos de coordinación institucional, con el propósito de proteger el patrimonio arqueológico del país, detectar sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.