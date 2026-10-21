Trump alude de nuevo a Sheinbaum; se pregunta como pasó de bailarina a Presidenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Carolina del Sur, el 21 de octubre de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo, a quien encomió por su apariencia física y su voz, aunque cuestionó “cómo demonios pasó de bailarina a Presidenta de México”.

Durante un mitin en Clemson, Carolina del Sur, describió a la mandataria mexicana como una “mujer realmente buena, agradable”, y afirmó que “tiene una de las voces más hermosas”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la final del Mundial. ı Foto: AP

El republicano recordó su decisión de cambiar el nombre del golfo de México por “golfo de América” en Estados Unidos, por lo que, dijo, sostuvo una llamada telefónica con Claudia Sheinbaum.

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“No, no, presidente. Por favor dígame que está bromeando”, refirió Trump al recordar las supuestas palabras de su homóloga mexicana, quien habría expresado su desacuerdo.

Según el mandatario estadounidense, respondió que su decisión era definitiva. “No, señora, no estoy bromeando. Realmente no”, contestó durante la conversación, según él.

Trump insiste en cambiar nombres... hasta del océano Pacífico

Trump sostuvo que el cambio de nombre resultó sencillo, y argumentó que Estados Unidos posee 93 por ciento del frente costero del golfo, frente al siete por ciento de México.

Por otra parte, aseguró que las autoridades mexicanas no mostraron inconformidad. “No lo hice por despecho”, expresó el republicano, quien insistió en que su decisión respondía a la extensión del litoral estadounidense.

Trump también habló de otros sitios geográficos que le gustaría rebautizar, entre ellos ríos, lagos y océanos. Afirmó que había conseguido cambiar el nombre de lago Ontario por “lago América” y aseveró que Canadá estaba “encantada” con esa denominación.

“Ahora necesitamos un río y necesitamos un océano”, declaró ante simpatizantes. Entre sus propuestas, mencionó el Hudson o el Mississippi, aunque descartó modificar sus nombres.

Posteriormente, mencionó que consideró cambiar el nombre del océano Atlántico y que consultó la posibilidad con directivos de Google, entre ellos Sundar Pichai. Según él, la empresa los rechazó debido a las implicaciones internacionales.

“Los océanos son diferentes, señor. Abarcan muchos países. Por favor, no nos pida hacer eso”, dijo el ejecutivo de la compañía tecnológica, según Trump.

El mandatario estadounidense planteó la posibilidad de llamar “océano Americano” al Pacífico y preguntó a sus simpatizantes cuál sería la reacción de Europa. “Estaría encantada, ¿verdad?”, expresó antes de mencionar a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

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cehr