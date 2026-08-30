Google cambia nombre de Lago Ontario por ‘Lago América’ en Estados Unidos

Nombre en plataformas de Google cambiará dependiendo de la ubicación del usuario.

A fin de reflejar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, Google cambió el nombre del Lago Ontario, ubicado entre Estados Unidos y Canadá, por “Lago América” para usuarios de su aplicación Maps.

Según un comunicado de Google, la medida obedece a cambios en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) dentro del territorio estadounidense, luego de que el pasado 27 de agosto Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del cuerpo de agua. Entonces, incluso planteó modificar el nombre del Atlántico o el Pacífico por “océano América”.

Donald Trump muestra una orden ejecutiva firmada el 27 de agosto de 2026. ı Foto: AP

Según el documento publicado por la Casa Blanca, Estados Unidos reivindica “la mayor parte del volumen” del lago, al argumentar que es el principal responsable de su seguridad, actividad económica y protección ambiental.

Sin embargo, el cambio de nombre ocurre en el marco de una disputa comercial con Canadá y la imposición de aranceles recíprocos a mercancías valoradas en miles de millones de dólares, tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales.

La orden del mandatario instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, eliminar cualquier referencia del Lago Ontario en documentos oficiales; asimismo, afecta al GNIS, la base de datos que contiene la nomenclatura geográfica oficial de Estados Unidos y y sus territorios.

Por lo anterior, explicó Google, los usuarios de Maps en Estados Unidos verán el nombre de Lago América, mientras que los de Canadá seguirán viendo Lago Ontario. Afuera de ambos países, usuarios verán ambas denominaciones.

“Estas actualizaciones se ajustan a nuestra política establecida para masas de agua cuyos nombres varían según el país y ya se están implementando”, apuntó Google el pasado 29 de agosto.

Google cambia nombre de "Lago Ontario" a "Lago América" en Estados Unidos. ı Foto: Google

No es la primera vez que Google realiza un cambio similar en sus plataformas. En el primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump ordenó al Departamento del Interior rebautizar el Golfo de México por “Golfo de América” para “honrar la grandeza estadounidense”.

‘El resto del mundo siempre lo llamará Lago Ontario’

El pasado 27 de agosto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó el cambio de nombre y respondió que para los canadienses el cuerpo de agua será el Lago Ontario “ahora y siempre”.

Asimismo, recordó que el nombre proviene de la palabra Ontari’io, del pueblo indígena wendat, que significa “el lago es hermoso, el lago es grande”, y que tiene más de 400 años, anterior incluso a la confederación de Canadá y la independencia de Estados Unidos.

El 29 de agosto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, presentó un gran letrero instalado a orillas del lago, en Winona, con el mensaje “Lago Ontario: Ahora y siempre”.

“El presidente Trump puede llamarlo como quiera, pero les aseguro que el resto del mundo siempre lo llamará Lago Ontario”, declaró Ford ante la prensa.

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cehr