Ingresos de servicios se ralentizan

En agosto, los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios de los establecimientos de servicios privados no financieros crecieron 0.3 por ciento a tasa mensual; no obstante, significó una desaceleración frente al 0.9 por ciento de julio, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), el crecimiento mensual aumentó por los ingresos en otros servicios excepto actividades gubernamentales, 7.5 por ciento; servicios educativos, 2.6 por ciento; de alojamiento temporal y de preparación de alimentos, 1.1 por ciento; de salud y de asistencia social, 1.0 por ciento; información en medios masivos, 0.9 por ciento; inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 0.8 por ciento.

Cayeron los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y recreativos 3.4 por ciento y los de apoyo a los negocios y manejo de residuos, 0.6 por ciento.