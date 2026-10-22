Piden mejorar sistemas de alerta para prevenir peligros

El presidente del Capítulo Ciudad de México del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos, Mario Ruiz Velázquez, señaló que la capital del país aún tiene tres pendientes claros en materia de protección civil.

En entrevista para La Razón, el ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional dijo que, en primera instancia se necesitan mejorar los sistemas de alerta temprana para notificar de amenazas y riesgos a la población de múltiples amenazas, esto con el objetivo de lograr una respuesta inmediata.

“La pandemia ya nos dio una experiencia muy grande donde nos falta instrumentar muchas cosas. Tenemos que mejorar esa capacidad de comunicar el riesgo, pero fundamentalmente dentro de los temas de renta temprana, estar preparados cuando te llegue ese mensaje y sepa reaccionar correctamente ante una inundación, ante un sismo, ante una explosión, porque hoy la ciudad no la tiene”, exclamó el experto.

TE RECOMENDAMOS: Movilidad Caída de bastón en el Metro provoca cortocircuito en Línea 1 y deja dos heridos

El Dato: La autoridad local impulsa programas especiales de protección civil en actividades culturales, eventos deportivos y artísticos, festividades tradicionales, entre otras.

El segundo punto en consideración es generar una cultura de atención al riesgo desde los planteles educativos de la capital, aspecto que, desde el punto de vista de Ruiz Velázquez, ha quedado en el olvido.

“Necesitamos una cultura en las escuelas donde veamos que estamos expuestos a múltiples riesgos. Riesgos que ahorita en muchas ocasiones están ni siquiera detectados porque hablamos de que nosotros sólo conocemos algunos fenómenos que han sucedido recientemente, pero no los que ocurrieron hace muchos años”, dijo el experto.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México detalló en su Segundo Informe que desde el inicio de la administración ha capacitado a cerca de 81 mil 184 personas en materia de gestión integral de riesgos.

Esta acción, resalta la autoridad capitalina, se ve reflejada en los simulacros nacionales y locales, con hipótesis especiales en las dependencias capacitadas, pues ha registrado una participación de tres mil 628 inmuebles, con la presencia de 382 mil 305 personas y 24 mil 627 brigadistas. A esto se suma el Programa de Brigadas Comunitarias con la participación de 22 mil 190 capitalinos.

4 Mil 232 informes y boletines sobre riesgo se han emitido

En materia educativa, el Gobierno local destaca la implementación del Programa de Universidades Resilientes de la Red ECOS que resultó en un Campamento de Juventudes con 200 participantes de manera directa y 520, indirecta.

El tercer punto señalado por Ruiz Velázquez se relaciona con el vínculo que mantiene la Ciudad de México con el sector empresarial, ya que, consideró, se necesita más inversión para mejorar la infraestructura existente en materia de protección civil, lo cual no se podría realizar sin grandes cantidades de capital.

Con esto último, lo que se busca en la ciudad es una resiliencia que permita a empresarios y entidades gubernamentales comprender mejor fenómenos que ya aquejan el perímetro capitalino, de cara a la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de los capitalinos.

26 Mil 312 programas internos de PC ha revisado el GCDMX

“Esto es una apertura de diálogo, donde ya se generan mesas de trabajo específicas y poco a poquito si se tiene mucho rezago, se está construyendo mucho, pero son muchos factores y ahí vamos con los empresarios. Se necesita mucha voluntad y la verdad sí se lista el dinero, pero la voluntad existe”, concluyó el especialista en gestión de riesgos.