Alfonso Cuarón: Estamos quizá ante el fin de una época

Con contundencia, el director mexicano Alfonso Cuarón declaró: “Estamos quizás ante el fin de una época, pero también ante el comienzo de una renovación. No puedo pensar distinto”. Lo hizo ayer en el Festival Internacional de Cine de Morelia luego de ser condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de Francia por la embajadora de aquel país en México, Delphine Borione.

En su discurso, en el Centro Cultural Clavijero, el realizador de Y tú mamá también y Roma no fue ajeno a las movilizaciones que han encabezado los jóvenes en Francia, quienes se han pronunciado contra los recortes presupuestales y el encarecimiento de la vida en su país.

“Vivimos una época convulsa. Francia, en particular, atraviesa un momento de agitación. La juventud francesa ha alzado la voz contra la noción de vivir el mejor de los mundos posibles de Pangloss, para exigir un cambio. Espero que sus voces sean escuchadas y no sean secuestradas por los oportunismos de los modernos Fouché”, expresó el realizador Alfonso Cuarón.

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El Dato: Ha dirigido Grandes esperanzas (1998), Y tu mamá también (2001) y Gravity (2013), que le hizo ganador de siete de 10 premios Oscar.

Pese al panorama mundial, el director mexicano compartió que vislumbra esperanza.

“Modernamente, la palabra apocalipsis se entiende predominantemente como catástrofe, pero en su sentido estricto es revelación, desvelamiento. El fin del tiempo en la obra de Mesías no es la aniquilación, sino el fin del tiempo humano y la apertura a lo que trasciende. Es una obra de fe y de esperanza”, dijo al recordar el cortometraje que realizó en su juventud llamado Cuarteto para el fin del tiempo.

Alfonso Cuarón fue reconocido por ser “uno de los más grandes cineastas de nuestros tiempos”, destacó en la ceremonia Delphine Borione, embajadora de Francia en México.

La distinción que recibió el reconocido cineasta ı Foto: Embajada de Francia en México

Al ser condecorado, Alfonso Cuarón agradeció la distinción con la que ya han sido galardonados otros mexicanos como el escritor Jorge Volpi, el director Alejandro González Iñárritu y la actriz María Félix.

“Quizá haya vidas en que no ocurra nada. No es la mía. Que ha estado llena de sorpresas. Este reconocimiento que usted hoy me hace, me ha conmovido, pero también me ha hecho cobrar conciencia, con cierta perplejidad, de la enorme deuda que tengo con Francia o, mejor dicho, con las raíces francesas. No genéticas, sino culturales”, expresó.

Así dio paso para hablar de los lazos entre México y Francia, países que este 2026 conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas. Además, nombró a algunos de los artistas de aquel país que lo han inspirado.

“En mis películas, Francia parece a veces como guiño, a veces como trasfondo”, dijo para luego citar Y tú mamá también y Roma.

De la relación entre aquel país y el nuestro resaltó: “La cultura francesa fue decisiva en la confirmación de la identidad del México moderno. La Independencia, como la de todas las naciones hispanoamericanas, no se explica sin el pensamiento de la Ilustración. Las primeras décadas de nuestra vida independiente no se entienden sin la relación con Francia. Casi siempre de amistad, a veces de enfrentamientos”, dio.

El realizador estuvo acompañado de su hijo Jonás Cuarón y de su hermano Carlos Cuarón.