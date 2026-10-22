Corona Capital se afianza como motor del turismo

Su edición 2026 será del 20 al 22 de noviembre

El Corona Capital se ha consolidado como uno de los principales motores del turismo musical en la Ciudad de México, luego de que en su edición de 2025 generó una derrama económica estimada de 730.6 millones de pesos, con beneficios para sectores como la hotelería, restaurantes, transporte, comercio y servicios.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el festival registró 236 mil asistencias durante el año pasado, mientras que la ocupación hotelera en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez se ubicó entre 70 y 80 por ciento.

En este contexto, Grupo Modelo y OCESA destacaron que el encuentro, que celebrará su decimosexta edición del 20 al 22 de noviembre próximo, ha reunido a más de tres millones de asistentes y más de 500 artistas internacionales desde su primera edición, realizada en 2010.

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Durante el encuentro Las Voces del Corona Capital, en el que participó la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina, se destacó que este tipo de espectáculos impulsa la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, además de generar oportunidades para una amplia cadena de proveedores.

Según datos de Ticketmaster México, más de 40 por ciento de los asistentes viajaría desde otras ciudades o países, mientras que el público del festival reúne a personas de más de 30 nacionalidades.

Asimismo, cifras de Collinson International señalan que los aficionados mexicanos destinan en promedio 850 dólares por viaje musical, mientras que 28 por ciento supera los mil dólares, lo que refleja el potencial económico de este segmento turístico.

“Realizar el Corona Capital implica la creación de miles de empleos formales, directos e indirectos”, señaló Franz Enríquez Rangel, director de Desarrollo Empresarial y Promoción Económica de la Ciudad de México.

Grupo Modelo destacó que su participación en el festival forma parte de su estrategia de inversión en experiencias, dentro de los más de tres mil 600 millones de dólares comprometidos por la compañía en México entre 2025 y 2027.