Gremial da por cerrada la revisión de sueldos 2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dio por concluida la revisión salarial 2026, tras acordar con el IMSS un incremento global de ocho por ciento, pese a que una parte de los trabajadores mantiene la exigencia de un aumento de 10 por ciento directo al sueldo y la salida del secretario general de la gremial, Rafael Olivos.

El dirigente llamó a la “reconciliación sindical” y defendió el acuerdo, integrado por cuatro por ciento al salario tabular e igual cifra al concepto 11, ayuda para vivienda, que, explicó, está exento del ISR.

“Con este nuevo escenario queda superada la revisión salarial 2026, pero los retos en la institución continúan”, afirmó en un mensaje en video.

TE RECOMENDAMOS: Dejaron rastro de sus movimientos Autos rentados registran actividad de los agentes

Olivos reconoció que la mayoría de los trabajadores rechazó la propuesta inicial durante una consulta convocada por el sindicato. Sostuvo que la dirigencia organizó la misma de manera inmediata, sin estar legalmente obligada a hacerlo: “En este ejercicio democrático, la mayoría de los compañeros depositaron su voto de manera libre, directa y secreta y rechazaron el aumento salarial pactado”.

Ante el resultado, dijo, el Comité Ejecutivo Nacional asumió las preocupaciones de los agremiados y pidió al instituto instalar mesas emergentes para mejorar el ofrecimiento y atender las deficiencias en los servicios.

Además del salario, se abordaron el suministro de medicamentos e insumos, el equipamiento, las plantillas de personal y las condiciones laborales. El dirigente aseguró que el IMSS se comprometió a ejecutar un plan de acción inmediato, aunque no precisó plazos, metas ni mecanismos de seguimiento, y calificó el ajuste como el más alto frente a la inflación de los últimos 20 años. Además, pidió a los 475 mil trabajadores sindicalizados valorarlo en su justa dimensión. También afirmó que el comité de diálogo seguirá vigente para escuchar sus inquietudes.

En una entrevista televisiva, Olivos rechazó renunciar ante las exigencias de los inconformes y defendió la legitimidad de su mandato, iniciado en octubre de 2024 y con término en el mismo mes, pero de 2030: “Es algo que yo rechazo categóricamente: ni ahora, ni mañana, ni después, a menos que el marco estatutario marque algún motivo”.

Aseguró que fue elegido democráticamente para un periodo de seis años y que cualquier procedimiento sobre su permanencia debe sujetarse a las disposiciones internas de la organización. Atribuyó parte de las diferencias a una confusión sobre la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y los estatutos sindicales, y convocó a retomar las conversaciones.