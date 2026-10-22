Autos rentados registran actividad de los agentes

IMAGEN del personal que participó en el operativo en El Pinal, Chihuahua, donde fue asegurado un narcolaboratorio en abril

Los dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que perdieron la vida tras el operativo de El Pinal, en Chihuahua, Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black de 43, dejaron el rastro de sus movimientos en dos automóviles rentados.

Los registros de GPS permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) reconstruir sus recorridos entre hoteles, el aeropuerto y el Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) de Chihuahua, durante los días previos al accidente automovilístico en el que fallecieron.

Estos movimientos aparecen como parte de la causa penal contra César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, la dependencia incorporó los contratos de arrendamiento y registros de geolocalización de dos Volkswagen Jetta color plata, con placas DAY975A y EKN199B.

El Tip: Los efectivos Richard Johnston III y John Dudley Black apoyaron a EU en sitios en guerra en Asia y América.

La primera unidad salió de la arrendadora el 7 de abril y, ese mismo día, llegó al complejo policial. Dos días después, el sistema lo ubicó en esas instalaciones durante más de seis horas. Posteriormente, regresó al Holiday Inn Hotel & Suites Chihuahua, ubicado en la calle Escudero, colonia San Felipe Viejo. La unidad realizó otro recorrido a las oficinas de seguridad antes de volver al hotel y, el 10 de abril, apareció en Europcar.

El segundo auto siguió una ruta similar.Desde el 10 de abril, el GPS documentó visitas al complejo policial y al Holiday Inn, además de paradas en otros negocios. Cuatro días después, el 14 de abril, el automóvil pasó por las inmediaciones de un gimnasio y permaneció casi dos horas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Para el 16 de abril, poco antes de las diez de la mañana, el GPS volvió a ubicar el Jetta en el Complejo Estatal de Seguridad donde permaneció hasta las 9:40 de la noche del día 19, cuando los dos estadounidenses llevaban casi 20 horas muertos.

El automóvil retomó sus recorridos esa misma noche, 16 minutos después de salir del complejo policial, los registros lo situaron cerca del hotel Four Points, donde permaneció hasta la mañana siguiente. Posteriormente regresó a las instalaciones de seguridad, aunque el expediente no identifica quién lo conducía. El sistema dejó de reportar movimientos fuera del recinto durante los días 21 y 22 de abril.